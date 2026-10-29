Cote d'Ivoire: Criminalité financière - Interpol et la Giz renforcent l'arsenal ivoirien

Abidjan a accueilli, du 26 au 30 octobre, une formation avancée réunissant 35 professionnels pour renforcer les enquêtes financières, tracer les flux illicites et récupérer les avoirs issus d'activités criminelles.

Remonter la piste de l'argent, identifier les circuits financiers illicites et récupérer les biens issus d'activités criminelles. C'est l'objectif de la deuxième session de formation nationale avancée sur les investigations financières, la lutte contre la corruption et le recouvrement des avoirs criminels, ouverte le lundi 26 octobre 2026 au Bureau régional d'Iinterpol, à Abidjan-Cocody.

Organisée jusqu'au 30 octobre 2026, cette session réunit 35 professionnels issus de la chaîne pénale et des institutions concernées. Magistrats, enquêteurs, analystes, responsables de centres d'investigation, ingénieurs et experts techniques y conjuguent leurs compétences pour améliorer la réponse judiciaire face à des pratiques criminelles de plus en plus complexes.

Les transferts de fonds sophistiqués et l'utilisation des cryptomonnaies compliquent, en effet, le travail des enquêteurs. D'où la nécessité de renforcer leurs capacités à détecter les mouvements financiers suspects, à établir les preuves et à identifier les avoirs susceptibles d'être saisis.

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Adapter les enquêtes aux nouvelles méthodes criminelles

Représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambiré, le directeur de cabinet, Kouassi Bernad, a insisté sur l'évolution constante des méthodes utilisées par les criminels.

« Les techniques utilisées par les criminels évoluent constamment », a-t-il souligné, invitant les participants à faire preuve de rigueur et à tirer pleinement profit des échanges et des exercices pratiques.

L'enjeu est de doter les acteurs concernés de compétences adaptées aux nouvelles formes de criminalité financière. Car au-delà de l'identification des auteurs, les investigations doivent permettre de reconstituer les circuits empruntés par les fonds, de réunir les éléments de preuve et de remonter jusqu'aux biens acquis grâce aux activités illicites.

Pour les autorités et les partenaires engagés dans cette initiative, la formation constitue ainsi un levier pour améliorer l'efficacité des enquêtes et renforcer la coopération entre les différentes composantes du dispositif national de lutte contre la criminalité financière.

Récupérer les avoirs au profit des populations

Pour le projet Bonne Gouvernance II, mis en oeuvre par la Coopération allemande (GIZ) avec le financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), la lutte contre la criminalité financière ne se limite pas à la poursuite des auteurs présumés.

Son chef de projet, Célestin Ankamtséné, a insisté sur la nécessité d'agir également sur les profits tirés des activités criminelles.

« Il est également indispensable de reconstituer les circuits financiers, d'établir les preuves, de saisir les avoirs issus d'activités criminelles et d'en assurer le recouvrement », a-t-il déclaré.

L'objectif est de priver les réseaux criminels des bénéfices de leurs activités, tout en permettant aux États de récupérer les ressources détournées ou acquises illégalement, dans les conditions prévues par la loi. Ces fonds peuvent ainsi contribuer à la protection des ressources publiques et au financement des besoins collectifs.

Cette démarche participe également au renforcement de la transparence et à la promotion d'une gouvernance plus intègre.

Les outils d'Interpol au service des enquêtes

Officier de renseignement criminel au Secrétariat général d'Interpol, basé à Lyon, Richard Evina Engolo a présenté cette session comme une étape d'approfondissement, après une première phase organisée en juin 2026.

Les travaux portent notamment sur l'analyse financière, le traçage des cryptomonnaies, les échanges sécurisés de renseignements et l'utilisation des notices d'Interpol. Parmi ces outils figure la notice argent, destinée à faciliter la localisation et le recouvrement des avoirs criminels.

L'officier régional spécialisé Daoud Traoré a, pour sa part, souligné l'importance de la coopération entre les institutions nationales et les partenaires internationaux. Le partage d'informations et la mise en réseau des acteurs opérationnels doivent permettre de renforcer la coordination des enquêtes et de faciliter la recherche des avoirs au-delà des frontières.

Cette dimension est essentielle face à des circuits financiers qui peuvent impliquer plusieurs pays et différents mécanismes de transfert de fonds.

À l'issue de cette deuxième session, une vingtaine de participants devraient être sélectionnés, selon les organisateurs, pour prendre part à une troisième phase consacrée à la formation de formateurs certifiés Iinterpol.

L'ambition est de pérenniser les acquis, de diffuser les compétences au sein des administrations ivoiriennes et de renforcer durablement les capacités nationales d'investigation financière.

Au-delà des enseignements théoriques et pratiques, le résultat attendu est clair : améliorer la capacité des institutions à identifier les flux financiers illicites, à retrouver les avoirs criminels et à en obtenir le recouvrement. Un enjeu majeur pour affaiblir les réseaux criminels et préserver les ressources nécessaires au développement de la Côte d'Ivoire.