Afrique de l'Ouest: Rapports Bloomfield et InterGlobe - La réalité des chiffres face aux fractures régionales

Réunis à Abidjan le 27 octobre lors d'une table ronde, Bloomfield Intelligence et InterGlobe Conseils ont confronté leurs études sur les trajectoires ouest-africaines. L'analyse de Bloomfield met en lumière les spécificités des économies côtières face à celles de l'hinterland, tout en rappelant les gains mutuels d'une intégration régionale renforcée. De son côté, le rapport d'InterGlobe passe au crible les partenariats internationaux, pointant une offre russe moins convaincante qu'espérée et des Européens désormais recentrés sur le business.

Le rapport Bloomfield : dynamiques de croissance et paradoxes budgétaires

L'étude de Bloomfield réfute l'opposition simpliste entre économies côtières performantes et pays sahéliens en faillite. Certes, le différentiel reste écrasant : pour une population identique (78 millions d'habitants sur la côte contre 79 millions dans le Sahel), les pays côtiers produisent 2,2 fois plus de PIB, portés par la Côte d'Ivoire qui pèse 57 452 milliards de FCFA en 2025 et capte 1 218 milliards d'IDE entrants.

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Sur le front budgétaire, l'Alliance des États du Sahel (AES) affiche néanmoins des ratios surprenants. En 2025, sur les trois critères de premier rang de l'UEMOA, le Mali (-2,7 % de déficit) et le Burkina Faso (-2,9 %) sont en règle, tandis que le Togo (-3,6 %) et le Sénégal (-7,9 %) dérapent. De même, la dette publique sahélienne reste contenue (42 % au Niger, 49 % au Mali, 53 % au Burkina), bien loin des 123 % du Sénégal.Côté recettes, le Burkina mobilise 20,3 % de son PIB hors dons, rivalisant avec le littoral.

Mais cette rigueur sahélienne est autant une contrainte subie qu'un choix de gestion. Ayant fait le choix d'une diplomatie moins multilatérale, les régimes militaires empruntent moins simplement parce qu'on leur prête moins. À l'inverse, les pays côtiers disposent d'une marge de manoeuvre accrue grâce à leur ouverture internationale, aux programmes du FMI et à la confiance des marchés de capitaux, ce qui leur permet de financer de vastes programmes d'investissement par l'emprunt. Cette capacité des États de l'AES à mobiliser les ressources domestiques reste néanmoins notable.

Cette divergence n'annule en rien l'interdépendance logistique. Enclavée, l'AES dépend vitalement des ports du sud : Dakar achemine plus de 60 % des importations maliennes, Lomé dédie 92 % de son transit au Sahel et le transit malien à Abidjan a bondi de 76,4 % en 2025.

En retour, le Sahel constitue un marché indispensable pour la côte (1 434 milliards de FCFA de biens ivoiriens vers le Mali et le Burkina). Enfin, sur les 82 300 milliards de FCFA d'actifs bancaires de l'Union, des groupes nés dans l'AES continuent d'irriguer l'ensemble du front maritime.

L'analyse d'InterGlobe : faiblesse de l'offre russe, force chinoise et atout français

Face à ces équilibres régionaux, le rapport d'InterGlobe évalue l'apport effectif des puissances étrangères,dissipant plusieurs illusions stratégiques.

Le pivot sahélien vers Moscou illustre ce décalage sur les deux tableaux. Sur le plan sécuritaire, la promesse centrale est contredite par la réalité du terrain : le Sahel concentre plus de la moitié des victimes du terrorisme mondial selon le Global Terrorism Index 2026. Sur le plan économique, le bilan est quasi nul : moins de 1 % des flux d'IDE, des projets nucléaires ou miniers restés au stade de protocoles et un commerce marginal.

La Russie pèse moins de 2 % des échanges régionaux, concentrés à plus de 80 % sur des livraisons de blé et d'hydrocarbures, sans aucun débouché offert aux exportations locales (à l'image du Nigeria, où Moscou a vendu pour 1,51 milliard de dollars en 2023 contre 10 millions d'achats).

À l'inverse, la Chine s'impose par le financement et la réalisation d'infrastructures lourdes. Premier fournisseur de six pays sur sept de l'UEMOA (35,9 % des biens d'équipement importés), Pékin renforce ses flux avec la Côte d'Ivoire (+46,9 % en 2025 à 7,42 milliards de dollars) et a financé l'oléoduc Niger-Bénin pour 4,5 milliards de dollars.

Ce modèle fait toutefois l'objet de frictions : le remboursement des prêts directement gagés sur l'extraction des ressources brutes prive temporairement les États de recettes budgétaires immédiates, tandis que la faible intégration des sous-traitants locaux et le manque de transferts de compétences demeurent des points de discorde récurrents.

Les Européens conservent le premier ancrage économique avec 54 milliards d'euros d'IDE et 68 milliards d'échanges. La France demeure le premier investisseur en Côte d'Ivoire (2,5 milliards d'euros d'IDE, plus de 1 000 filiales), réorientant sa présence vers une ligne résolument pro-business incarnée par le sommet Africa Forward de mai.

Cette approche met l'accent sur le co-investissement privé, l'innovation et la formation. Ce poids financier s'accompagne toutefois d'un paradoxe relevé par InterGlobe : face à la rapidité d'exécution chinoise, les instruments européens pâtissent parfois de processus de décaissement plus lents compte tenu du niveau d'exigences sur le plan social et environnemental même si des progrès ont été notés.

Enfin, si les États-Unis demeurent un partenaire économique et stratégique de premier plan, comme l'attestent les 11,8 milliards de dollars d'échanges avec le Nigeria ou le compact d'infrastructures de 536,7 millions de dollars achevé en Côte d'Ivoire par le MCC, leur engagement suscite un scepticisme croissant, miné par une forte instabilité institutionnelle.

Le démantèlement brutal de l'USAID en 2025 a mis en lumière la vulnérabilité d'une aide publique assujettie aux seuls arbitrages de politique intérieure américaine. Sur le front commercial, les atermoiements autour de l'AGOA entretiennent une insécurité réglementaire préjudiciable aux filières exportatrices locales. Dès lors, les Etats-Unis peinent à dissiper le doute des décideurs ouest-africains sur la capacité de Washington à garantir un partenariat lisible et prévisible dans la durée.

La leçon conjointe des deux études est claire : les États d'Afrique de l'Ouest ont tout intérêt à renforcer l'intégration régionale, tandis que l'évaluation des partenaires internationaux à travers des critères stricts (IDE, volume des échanges, transferts de technologie) est le meilleur moyen d'apprécier la plus-value d'un partenaire.