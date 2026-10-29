Cote d'Ivoire: Octobre Rose - L'Ong Coeur Glorieux sensibilise les élèves du collège Mamie Adjoua au cancer du sein

Le collège Mamie Adjoua de Yopougon a accueilli, le 23 octobre 2026, une séance de sensibilisation au cancer du sein organisée par l'Ong Coeur Glorieux, dans le cadre d'Octobre Rose.

Les élèves ont été informées sur les symptômes, les facteurs de risque, la prévention et l'importance du dépistage précoce. Elles ont également appris les gestes de l'autopalpation et la conduite à tenir en cas d'anomalie.

Pour la présidente de l'organisation, Liliane Kpazara, le milieu scolaire constitue un cadre privilégié pour transmettre ce message. « Nous avons choisi l'éducation parce qu'au coeur de l'éducation, le message doit véritablement passer », a-t-elle expliqué.

Elle a souligné la réceptivité des participantes : « Nous avons trouvé des jeunes filles assoiffées d'informations. » L'Ong entend ainsi faire des élèves des relais de sensibilisation dans leurs familles et leurs communautés.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale Octobre Rose, portée en Côte d'Ivoire depuis 2008 par le ministère en charge de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Programme national de lutte contre le cancer.

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais ses chances de guérison augmentent lorsqu'il est détecté précocement.

Au cours de la séance, les élèves ont été sensibilisées aux signes d'alerte, notamment l'apparition d'une boule, un écoulement, une douleur inhabituelle ou toute modification du sein. Les animateurs leur ont recommandé de consulter rapidement un professionnel de santé en cas d'anomalie. Ils ont également précisé que toute boule n'est pas nécessairement cancéreuse et qu'une évaluation médicale est indispensable pour en déterminer la nature.

L'autopalpation permet de mieux connaître son corps et de repérer d'éventuelles anomalies. Toutefois, elle ne remplace ni une consultation médicale ni les examens de dépistage recommandés.

Former les jeunes filles pour protéger les générations

Pour Liliane Kpazara, la prévention doit commencer dès le milieu scolaire. « La maladie n'a pas d'âge », a-t-elle déclaré, appelant les ministères chargés de l'Éducation nationale et de la Santé à unir leurs efforts pour renforcer la sensibilisation. Les élèves ainsi informées pourront, à leur tour, transmettre ces connaissances à leurs mères, leurs tantes, leurs soeurs et leurs voisines.

Cette démarche vise également à lutter contre la peur, la honte et le silence qui entourent encore la maladie, alors que le cancer du sein est souvent diagnostiqué tardivement en Côte d'Ivoire.

L'établissement salue l'initiative

Le directeur des études du collège Mamie Adjoua, Apha Somagnan, s'est réjoui de cette séance, qui a permis aux élèves de mieux comprendre la maladie, les mesures de prévention et la conduite à tenir en cas d'anomalie. « Je suis entièrement satisfait de leur visite aujourd'hui, car cela nous a permis d'apprendre davantage sur le cancer du sein », a-t-il affirmé.

Fatou Koné, élève en classe de terminale, a également salué cette initiative. « Leur visite nous a permis d'apprendre plusieurs choses sur le cancer du sein. Par exemple les symptômes, comment l'éviter et quelles sont les mesures de prévention », a-t-elle témoigné, exprimant sa gratitude à l'Ong pour les connaissances acquises.

À travers cette action menée à Yopougon, l'Ong Coeur Glorieux entend faire de la jeunesse un relais de prévention et encourager les familles à adopter les bons réflexes face au cancer du sein.