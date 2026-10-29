Bakou, le 27 octobre 2026 - La Côte d'Ivoire prend part à la troisième réunion ministérielle des organismes chargés de l'application des lois anticorruption des États membres de l'Organisation de Coopération Islamique - OCI, organisée les 27 et 28 octobre 2026 à Bakou, en Azerbaïdjan.

La délégation ivoirienne est conduite par le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), M. Zoro Epiphane Ballo.

Cette rencontre internationale réunit plus de 250 participants issus de 48 États membres de l'OCI, autour des défis liés à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption.

Elle constitue un cadre d'échanges entre les responsables des institutions chargées de l'application des lois anticorruption, avec pour ambition de renforcer la coopération entre les États membres et de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux offrent notamment l'occasion d'aborder les mécanismes de coopération internationale, le renforcement des capacités institutionnelles et les moyens d'améliorer l'efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre la corruption.

Une délégation ivoirienne mobilisée

Aux côtés du Président de la HABG, la délégation ivoirienne comprend notamment Son Excellence M. Ouattara Kamakolo, Ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan, le Point focal de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Mme Seya née Dih Mariam, ainsi que M. Yéo Adama, membre du Conseil de la HABG.

Leur participation traduit l'intérêt accordé par la Côte d'Ivoire au renforcement de la coopération internationale en matière de bonne gouvernance.

́oe

À travers sa participation à cette troisième réunion ministérielle, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance entend consolider ses relations avec les institutions homologues des États membres de l'OCI et tirer profit des expériences partagées.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts engagés par la Côte d'Ivoire pour renforcer la prévention et la lutte contre la corruption, conformément aux orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2024-2028.

La rencontre de Bakou constitue ainsi une nouvelle occasion pour la HABG de promouvoir la coopération institutionnelle et de contribuer à une action collective plus efficace contre la corruption.s issus de 48 États membres.