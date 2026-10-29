Cote d'Ivoire: Procédures judiciaires contre l'opposition - Le CNDH rappelle les droits fondamentaux

Le Conseil national des droits de l'Homme appelle au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et à l'apaisement du climat sociopolitique.

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) appelle au respect des droits fondamentaux dans les procédures judiciaires visant plusieurs responsables du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI). Dans une déclaration rendue publique le mercredi 28 octobre 2026, à Abidjan, l'institution insiste sur le respect des garanties judiciaires et invite les acteurs politiques à privilégier le dialogue.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par des convocations, des inculpations et des placements sous contrôle judiciaire de certains cadres de ces deux formations politiques, les 19 et 23 octobre 2026, devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan.

Face à cette actualité politique et judiciaire, le CNDH rappelle que nul ne peut être soustrait à l'application de la loi en raison de son appartenance politique. De même, aucune personne ne doit subir de restrictions arbitraires de ses droits en raison de ses opinions ou de son engagement politique.

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L'institution s'appuie notamment sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples pour souligner les principes qui doivent guider toute procédure judiciaire.

La présomption d'innocence en avant

Le CNDH insiste particulièrement sur la présomption d'innocence, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il rappelle que les convocations, les auditions, les inculpations ou les placements sous contrôle judiciaire ne suffisent pas à établir la culpabilité d'une personne.

Celle-ci, précise-t-il, ne peut être établie que par une décision judiciaire définitive rendue à l'issue d'une procédure régulière.

Le Conseil souligne également l'importance de l'indépendance de la Justice, qu'il présente comme un principe fondamental de l'État de droit et une exigence essentielle à la vie démocratique. À ce titre, il estime que les décisions judiciaires doivent être préservées de toute forme de discrédit.

Tout en rappelant ces principes, l'institution reconnaît aux autorités compétentes le pouvoir de conduire, dans le cadre de leurs attributions légales, les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et au maintien de l'ordre public.

Elle les invite toutefois à garantir, à toutes les étapes des procédures, le respect du droit à la liberté et à la sûreté, des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'égalité devant la loi. Ces garanties doivent bénéficier à toute personne faisant l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté.

Un appel à la responsabilité des acteurs

Au-delà des autorités judiciaires, le CNDH adresse un message aux autorités publiques et aux acteurs politiques. Il les appelle à privilégier les voies légales et institutionnelles, à faire preuve de responsabilité dans leurs prises de position et à contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique.

Les médias, les organisations de la société civile et les utilisateurs des réseaux sociaux sont également invités à faire preuve de rigueur dans le traitement et la diffusion de l'information. L'objectif est de préserver la présomption d'innocence et la dignité des personnes concernées.

Dans le même esprit, le Conseil recommande au gouvernement, à l'ensemble de la classe politique et aux leaders d'opinion de privilégier le dialogue constructif et la concertation afin de préserver les acquis démocratiques et la paix sociale.

Le CNDH réaffirme, par ailleurs, sa disponibilité à examiner toute information crédible relative à d'éventuelles atteintes aux droits de l'Homme, conformément à son mandat.

Pour l'institution, l'effectivité de la justice et la protection des droits et libertés fondamentaux sont deux exigences indissociables. Leur respect constitue, selon elle, une condition essentielle à la confiance des citoyens dans les institutions, au pluralisme démocratique et à la cohésion nationale.

Signée par son président et datée du 28 octobre 2026, cette déclaration réaffirme la vigilance du CNDH quant au respect des droits fondamentaux de tous les citoyens et son engagement à exercer ses missions dans un esprit d'impartialité, d'indépendance et de responsabilité.