Cote d'Ivoire: Immobilier - Touré Ahmed Bouah met fin au programme Midd et annonce le remboursement de près de 3 milliards de Fcfa aux enseignants

Après plusieurs années d'attente autour du projet immobilier Akwaba City, le président-directeur général de Sophia SA, Touré Ahmed Bouah, a annoncé, le mercredi 28 octobre 2026, l'arrêt du programme Midd destiné aux enseignants. En contrepartie, l'entreprise s'engage à rembourser l'intégralité des cotisations versées par les souscripteurs, pour un montant global estimé à 3 milliards de Fcfa.

Selon lui, les conditions nécessaires à la réalisation du projet ne sont plus réunies, ce qui rend impossible sa poursuite dans le cadre initial. « On ne peut demander indéfiniment à des familles de suspendre leur avenir à une décision administrative qui ne vient pas », a-t-il déclaré.

Un projet ambitieux confronté à des blocages persistants

Lancé dans le cadre d'une vaste opération d'aménagement territorial, Akwaba City avait pour ambition de combiner urbanisation, équipements structurants, activités économiques et programmes immobiliers. Initié dès 2008 avec l'appui de l'État puis confié à Sophia SA à travers une convention de concession, le projet reposait sur une étroite collaboration entre les pouvoirs publics et le concessionnaire.

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Touré Ahmed Bouah a expliqué que plusieurs étapes décisives dépendaient de l'intervention de l'État, notamment la mobilisation du foncier, la libération des sites, les études techniques et l'instruction administrative des dossiers. Toutefois, l'arrêté d'approbation attendu n'a jamais été obtenu.

Cette situation a progressivement fragilisé les équilibres économiques et opérationnels du projet jusqu'à compromettre sa réalisation. Malgré les nombreuses démarches entreprises et les espoirs nourris pendant des années par les souscripteurs, aucune issue favorable n'a pu être trouvée.

Le dirigeant de Sophia SA a également évoqué des difficultés de gouvernance ainsi que des rivalités au sein de certaines structures concernées, tout en précisant que ces facteurs n'étaient pas la cause principale de l'échec du programme.

Trois milliards de Fcfa pour rembourser les enseignants

Face à cette impasse, Sophia SA a choisi de privilégier une solution concrète à destination des enseignants ayant investi dans le programme. L'entreprise annonce ainsi le remboursement intégral des cotisations versées, pour un montant global évalué à environ 3 milliards de Fcfa, sous réserve du rapprochement des comptes individuels et de la vérification des justificatifs de paiement.

« Votre attente mérite le respect. Votre déception mérite d'être entendue. Votre argent appelle une réponse précise », a affirmé Touré Ahmed Bouah à l'endroit des enseignants concernés.

Afin de garantir la transparence du processus, Sophia SA entend mettre en place un mécanisme de remboursement fondé sur l'identification des bénéficiaires, la confirmation des montants dus et la communication d'un calendrier précis d'exécution. Les modalités pratiques ainsi que l'échéancier devraient être communiqués prochainement aux souscripteurs.

Des précédents de remboursement déjà enregistrés

Pour étayer son engagement, Touré Ahmed Bouah a rappelé que Sophia SA avait déjà procédé au remboursement de plusieurs catégories de souscripteurs issues notamment des forces de défense et de sécurité, des services des Eaux et Forêts, des Douanes, de la Police nationale, du Port autonome, des services pénitentiaires ainsi que de certaines organisations du secteur éducatif.

Il a notamment cité le dossier des anciens militaires, pour lequel des remboursements d'un montant de 15 milliards de Fcfa ont été effectués après une longue période de tensions et de négociations.

Selon lui, ces précédents traduisent une ligne de conduite constante de l'entreprise : honorer ses engagements envers les souscripteurs même lorsque les projets ne peuvent aboutir.

« Notre engagement envers les enseignants demeure »

Tout en annonçant la fin définitive du projet Akwaba City dans sa configuration initiale, le Pdg de Sophia SA a assuré que l'entreprise poursuivrait les actions nécessaires pour faire examiner les responsabilités liées aux blocages rencontrés ainsi que les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Il a toutefois insisté sur le fait que les enseignants ne devaient pas être les victimes collatérales de ces différends. « Leur épargne mérite un traitement précis. Leur dignité exige une parole claire », a-t-il soutenu.

Touré Ahmed Bouah a salué la patience des enseignants ayant adhéré au programme avec l'espoir d'offrir un meilleur cadre de vie à leurs familles. Il a réaffirmé que si Akwaba City et le programme Midd prennent fin, l'engagement de Sophia SA envers les souscripteurs demeure désormais matérialisé par le remboursement de leurs cotisations.

« Akwaba City prend fin dans le cadre que nous avions porté. Le programme Midd s'arrête. Notre engagement envers les enseignants demeure et prend désormais la forme du remboursement de leurs cotisations », a-t-il conclu.