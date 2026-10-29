Cote d'Ivoire: Adjamé - Un car dévale un talus et finit sa course dans une école

Un véhicule de transport en commun a endommagé la clôture et plusieurs installations du Groupe Carine N', le 23 octobre 2026. Aucun blessé n'a été signalé. L'accident relance les inquiétudes sur le stationnement des véhicules aux abords de cet établissement scolaire.

Un car de transport en commun a dévalé un talus avant de terminer sa course dans l'enceinte du Groupe Carine N', à Adjamé, le vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 19 h. Dans sa trajectoire, le véhicule a endommagé une partie de la clôture, des ouvrages maçonnés et plusieurs installations situées à proximité du terrain de sport. Aucun blessé n'a été signalé, selon les informations communiquées par l'établissement.

Le véhicule s'est immobilisé dans un espace fréquenté quotidiennement par les élèves, près de la cantine et du terrain de sport. L'accident s'est produit alors que les élèves avaient quitté les espaces concernés. Mais les dégâts constatés soulèvent des interrogations sur les conséquences qu'aurait pu avoir un tel incident en pleine journée scolaire.

Que se serait-il passé si le car avait dévalé la pente alors que des élèves se trouvaient sur les gradins ou circulaient dans la cour ?

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Le stationnement des véhicules en question

Pour la direction du Groupe Carine N', cet accident remet en lumière une situation qu'elle affirme dénoncer depuis plusieurs années : l'occupation des espaces publics qui bordent l'établissement par des véhicules de transport en commun.

Selon ses responsables, des minicars communément appelés « baka » stationnent régulièrement sur le talus qui surplombe l'école. Des manoeuvres et des opérations de chargement s'y dérouleraient également, à proximité immédiate de la clôture.

La direction estime que cette situation expose les élèves et le personnel à des risques. Elle dénonce aussi des problèmes récurrents d'insalubrité, notamment des dépôts sauvages d'ordures et des déjections humaines.

Cet environnement suscite des inquiétudes quant à la sécurité et à l'hygiène des espaces fréquentés par les élèves. L'accident du 23 octobre donne une dimension concrète à ces préoccupations, même si ses causes précises restent à établir.

Des protections supprimées

Face à ces difficultés, la direction affirme avoir pris plusieurs initiatives pour préserver les abords de l'établissement. Elle indique notamment avoir aménagé une barrière végétale composée de plantes épineuses et installé des tôles de protection sur une partie de l'espace jouxtant l'école.

Selon ses explications, ces dispositifs visaient à limiter les intrusions, à prévenir les dépôts d'ordures et à renforcer la sécurité des élèves.

La direction rapporte qu'à la suite d'une intervention des services du District autonome d'Abidjan, elle a accepté le retrait des tôles, tout en demandant le maintien de la barrière végétale. Cette dernière aurait ensuite été détruite lors d'une autre intervention.

Les responsables de l'établissement affirment avoir adressé plusieurs correspondances aux autorités compétentes pour signaler les risques liés à la disparition de ces protections et solliciter l'autorisation de rétablir une barrière végétale.

Selon eux, ces démarches n'ont pas encore abouti à une solution durable. Les circonstances de ces interventions et les motifs ayant conduit au retrait des protections mériteraient toutefois d'être précisés auprès des services concernés.

Les réparations toujours attendues

Au-delà des circonstances de l'accident, la remise en état des installations endommagées constitue une autre préoccupation pour l'établissement.

Selon la direction du Groupe Carine N', les services de police ont effectué un constat sur les lieux. Elle affirme, par ailleurs, qu'aucun accord n'a encore été trouvé avec les responsables du véhicule concernant la prise en charge des dégâts et la mise en place de protections provisoires.

La détérioration de la clôture pourrait faciliter les intrusions dans l'enceinte scolaire. La direction souhaite donc que les réparations soient engagées rapidement afin de rétablir la sécurité des installations. Les modalités de prise en charge des dommages restent à préciser. La version des responsables du véhicule permettrait également de mieux éclairer les suites données à cet accident.

Un appel à une action concertée

La direction du Groupe Carine N' interpelle le District autonome d'Abidjan, la mairie d'Adjamé, les autorités éducatives ainsi que les services compétents en matière de sécurité routière et d'aménagement urbain.

Elle demande la libération des abords immédiats de l'établissement, la fin des stationnements qu'elle juge anarchiques, l'installation de dispositifs de protection adaptés et l'assainissement durable de l'environnement scolaire. Elle souhaite également pouvoir rétablir une barrière végétale, en concertation avec les autorités compétentes.

Au-delà du cas du Groupe Carine N', cet accident pose la question de la sécurisation des abords des établissements scolaires lorsque des véhicules de transport en commun y stationnent et y effectuent des manoeuvres.

Si aucune victime n'a été signalée, l'incident rappelle la nécessité de prévenir les risques et de protéger les élèves. Pour la direction de l'établissement, l'urgence est désormais de réparer les dégâts et de trouver, avec les autorités concernées, une solution durable aux problèmes de stationnement et d'insalubrité.