La disparition de Kéké Kassiry n'est pas un simple fait divers culturel. Elle agit comme un révélateur. Elle oblige à rouvrir une question longtemps restée en suspens : comment une nation aussi diverse que la Côte d'Ivoire s'est-elle inventée culturellement dans ses espaces urbains ? Car si l'histoire officielle retient les grandes politiques d'intégration portées par Félix Houphouët-Boigny, elle dit moins comment, concrètement, une culture commune a émergé dans les rues d'Abidjan.

Elle dit encore moins le rôle décisif joué par certains artistes dans ce processus. Kéké Kassiry est de ceux-là. Il n'a pas été un simple témoin de son époque, il a été un acteur structurant, un inventeur de formes, un producteur de lien social. En cela, il mérite d'être relu non seulement comme musicien, mais comme figure centrale d'une transformation sociologique majeure : l'émergence d'une modernité urbaine ivoirienne.

Une nation plurielle à la recherche d'elle-même

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Dans les décennies qui suivent l'indépendance, la Côte d'Ivoire devient un pôle d'attraction économique régional. À Abidjan, les flux migratoires redessinent profondément la structure sociale. Mais cette cohabitation ne produit pas automatiquement du commun. Car selon Durkheim, une société se maintient notamment à travers des représentations collectives partagées qui contribuent à sa cohésion et à la structuration de la vie sociale.

Cette lecture trouve un écho dans les travaux du journaliste et chercheur Alioune Touré Dia, pour qui les sociétés africaines contemporaines sont confrontées à un double défi : préserver leurs héritages tout en produisant des formes culturelles capables d'intégrer la modernité urbaine. En Côte d'Ivoire, ce défi est particulièrement visible : l'État organise la coexistence, mais la culture commune reste à inventer.

Des musiques puissantes... mais socialement situées

La scène musicale ivoirienne de l'époque est riche, mais structurée par des ancrages identitaires. Le Ziglibithy d'Ernesto Djédjé, les rythmes du Goli de Jimmy Hyacinthe ou encore la musique mandingue incarnent chacun une mémoire collective.

L'animateur vedette de l'époque, feu Roger Fulgence Kassy, véritable promoteur de la musique ivoirienne et des sonorités locales, encourageait déjà à rechercher un catalyseur de toutes les musiques locales pour créer un genre musical fédérateur.

Dans la perspective du Béninois Paulin Hountondji, les sociétés africaines ne sauraient se contenter de conserver un héritage culturel et intellectuel transmis par le passé ; elles doivent également participer activement à la production, à la réappropriation et à la transformation de savoirs endogènes dans les conditions du présent. C'est précisément ce qui manque encore à l'Abidjan de l'époque : une culture capable de faire dialoguer les différences.

La rue comme matrice culturelle

Dans les années 1980, le phénomène des gangs s'organise en Côte d'Ivoire, sévissant principalement dans les zones urbaines d'Abidjan. La pauvreté, l'absence de perspectives, l'éclatement des structures familiales et la recherche de reconnaissance sont des facteurs clés qui poussent les jeunes à se retrouver dans la rue.

Dans les rues et quartiers d'Abidjan, cette jeunesse commence à créer ses propres codes, ses propres repères, d'où l'apparition du nouchi, l'argot ivoirien, et des pas de danse qui allaient impulser la première danse urbaine.

Pendant cette période, les rues d'Abidjan comptent certaines figures emblématiques, notamment John Pololo. Il a fortement influencé la créativité de cette culture.

Kéké Kassiry : formaliser l'informel

Auteur-compositeur, chanteur et guitariste, Kéké Kassiry est issu du quartier de Treichville, le quartier Nzassa, c'est-à-dire un carrefour multiculturel où cohabitent différents ressortissants des pays d'Afrique.

En grandissant dans cet environnement arc-en-ciel, il s'est inspiré de plusieurs peuples et cultures, se forgeant une culture hybride. Sur le plan musical, il s'est formé dans les orchestres de quartier avant de s'envoler pour la France en 1980 pour lancer sa carrière solo.

De Treichville, laboratoire de la culture urbaine abidjanaise, à Paris, il a su capter une réalité sociale diffuse et lui donner une forme. Kassiry devient le pont, le dernier maillon qui manquait à la rue en gestation pour exprimer sa nouvelle identité. Sa musique, à laquelle s'est identifiée la jeunesse urbaine, représente la véritable naissance de la musique urbaine en Côte d'Ivoire.

Il a ouvert la voie à l'expression libre, à la créativité de la jeunesse urbaine ivoirienne : le nouchi et la danse urbaine venaient de trouver leur corollaire musical pour former un tout harmonieux. Ainsi, le Gnaman-Gnaman, une gestuelle universelle, libérée des assignations ethniques, s'exprimait à travers la musique de Kassiry, un mélange unique de sonorités funk et africaines.

Sa musique devient un langage commun. Enfin, cette culture urbaine qui restait encore sans visage, sans incarnation forte, a retrouvé avec l'oeuvre de Kassiry une identité. Il réalise ce que Stuart Hall décrivait comme une « articulation » : l'articulation désigne le processus par lequel des éléments culturels distincts, qui ne sont pas nécessairement liés entre eux, sont mis en relation dans des circonstances historiques et sociales particulières pour former provisoirement une unité de sens.

Cette articulation permet ainsi de produire des significations partagées, tout en laissant ouverte la possibilité de nouvelles réarticulations. Comme il aimait à le préciser lui-même, Kassiry n'a rien créé, il est juste un lien, un pont. Il a rendu possible une identification qu'il va désormais porter comme précurseur.

L'image comme rupture : une révolution silencieuse

Au début des années 1980 en Côte d'Ivoire, l'arrivée de Kassiry sur la scène musicale ivoirienne a bouleversé les standards à bien des égards : d'abord précurseur de la musique urbaine, Kassiry a aussi imposé le clip vidéo narratif, car son génie s'exprime également dans l'usage de l'image.

En collaborant avec des réalisateurs français, il introduit une esthétique nouvelle dans le paysage ivoirien. Le clip devient une narration de l'imaginaire. Les clips vidéo qui ont accompagné ses tubes « Abidjan », « Gnaman-Gnaman » et « Néménika » ont créé une rupture et annoncé une nouvelle ère.

À l'instar de Michael Jackson aux USA, il comprend que la musique moderne se joue aussi dans le visuel. Il y a alors un basculement décisif : la jeunesse ivoirienne ne se contente plus d'écouter simplement, mais elle se projette virtuellement dans un scénario imaginé. Kassiry ouvre un champ des possibles dans le milieu artistique ; il autorise à rêver plus grand et plus beau.