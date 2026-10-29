Cote d'Ivoire: Sportivement - Véritable baromètre

À 33 ans, le capitaine des Three Lions a obtenu, lundi soir, la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football, le Ballon d'Or de France football 2026 ! Un sacre mérité, au regard de sa saison exceptionnelle où le footballeur anglais a repoussé les limites de son efficacité devant le but et empilé les buts et les trophées.

Contrairement à ce que certains peuvent penser, les chiffres donnent la mesure de sa saison. Avec le Bayern Munich, Kane a inscrit 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues, auxquels s'ajoutent sept passes décisives. En Bundesliga, il a terminé meilleur buteur avec 36 réalisations, décrochant au passage le Soulier d'or européen pour la deuxième fois de sa carrière.

Mais cette fois, les statistiques se sont accompagnées de titres. Le Bayern a remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. Kane a, notamment, inscrit un triplé en finale de la Coupe nationale, contribuant à mettre fin à six années d'attente du club munichois dans cette compétition.

Avec l'Angleterre, l'attaquant a également marqué la Coupe du monde 2026 de son empreinte. Auteur de six buts dans le tournoi, il a participé à la troisième place des Three Lions, leur meilleur résultat mondial depuis leur sacre de 1966.

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Longtemps considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération sans avoir remporté de trophées majeurs avec son club, Kane a changé de dimension depuis son arrivée en Bavière. Cette saison, le buteur anglais a conjugué rendement individuel, titres collectifs et performances internationales.

Le Ballon d'Or, décerné par le magazine « France Football », bénéficie d'un statut exceptionnel auprès des joueurs et des supporters. Ses résultats servent chaque année à mesurer l'estime dont jouissent les plus grandes stars de ce sport.

Le choix du lauréat ne repose pas uniquement sur le nombre de buts ou de titres : le vote prend aussi en compte la performance individuelle, les contributions du joueur avec son équipe, les accomplissements collectifs, ainsi que l'image générale qu'il renvoie durant la période évaluée, conformément aux critères du prix.

Cette année, le débat sur l'identité du joueur méritant le sacre a pris plus d'ampleur, en particulier compte tenu de la diversité des goûts et des appréciations parmi les votants, même lorsqu'ils suivaient les mêmes compétitions et s'appuyaient sur les mêmes faits.