Ile Maurice: Le constable Ashley Lindsay Duval plaide non coupable

Le constable Ashley Lindsay Duval a plaidé non coupable ce mercredi 28 octobre, devant la cour intermédiaire à Port-Louis. Il est poursuivi dans une affaire liée au non-respect du couvre-feu et à la possession présumée d'armes offensives.

Âgé de 38 ans et affecté au poste de police de Rose-Belle, le policier a été intercepté le 13 octobre dernier, aux alentours de 23 heures, à La Gaulette, près d'un terrain de football. Il circulait pendant les heures de couvre-feu.

Lors de l'audience d'hier, les pièces à conviction ont été produites en cour. Il s'agit de trois sabres, d'une cagoule et d'une batte de baseball. Armes qui auraient été retrouvées en sa possession lors du contrôle policier.

La défense, représentée par Me Neeven Mooneesawmy, a présenté une demande en faveur de sa libération sous caution. Toutefois, aucune décision n'a encore été rendue sur cette demande, qui est actuellement à l'étude. Le représentant de la poursuite, Me Kevin Moorghen, Principal State Counsel, est intervenu dans le cadre de la procédure.

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L'affaire a été renvoyée au 25 janvier 2027, date de la prochaine comparution du prévenu. Dans l'attente de la suite des procédures judiciaires, Ashley Lindsay Duval a été reconduit en détention policière.