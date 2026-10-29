Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 14 milliards FCFA de transactions répertoriées ce mercredi 28 octobre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 28 octobre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), il a été répertorié plus de 14 milliards de FCFA de transactions contrairement à la séance précédente.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 14,595 milliards de FCFA contre 3,751 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 10,844 milliards de FCFA. Au terme de la séance de cotation du mardi 27 octobre 2026, la valeur moyenne annuelle par séance se situait à 3,054 milliards de FCFA contre 3,051 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 3,431 millions de FCFA.

Pour sa part, la capitalisation du marché des actions a encore baissé de 147,049 milliards, en s'établissant à 20 719,013 milliards de FCFA contre 20 866,062 milliards de FCFA la veille. Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 269 millions, en passant de 13 458,399 milliards de FCFA la veille à 13 458,130 milliards de FCFA ce mercredi 28 octobre 2026.

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Au niveau des indices, à part l'indice BRVM Principal, tous les autres sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM composite s'est ainsi replié de 0,70% à 528,34 points contre 532,09 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,75% à 256,25 points contre258,19 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 1,13% à 196,62 points contre 198,86 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,37% à 368,26 points contre 366,92 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,70 % à 212,92 points contre 214,43 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 850 FCFA), NEI CEDA Côte d'ivoire (plus 6,67% à 2 240 FCFA), BOA Côte d'ivoire (plus 5,76% à 11 940 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 5,34% à 2 960 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,35% à 1 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sonatel (moins 5,08% à 4 200 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 7 505 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,58% à 13 205 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 2 000 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 5 100 FCFA).