Madagascar: Circulation à Antananarivo - Nouveaux changements d'itinéraires à Soarano, Behoririka et Antanimena

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Les automobilistes et les chauffeurs de véhicules doivent adopter, depuis le 26 octobre, de nouveaux axes de circulation au niveau d'Antanimena, Behoririka et Soarano.

En raison des travaux menés dans le cadre de la seconde phase du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2), de nouveaux changements ont été mis en place temporairement concernant les axes de circulation dans le centre-ville, au niveau de Soarano, Behoririka et Antanimena. Le tronçon de rue situé au niveau du MAGRO Behoririka, où des travaux sont en cours, est fermé à la circulation, tout comme un tronçon de la rue Ampanjaka Toera, au niveau de l'établissement Big Time et du magasin Eden Behoririka.

Les automobilistes en provenance de Soarano souhaitant rejoindre Antanimena ne peuvent donc plus emprunter l'axe Pochard vers le MAGRO et doivent suivre l'axe Building Ramaroson vers l'ex-Gauloises, puis Behoririka. Il en est de même pour les véhicules en provenance d'Antanimena et se dirigeant vers Behoririka : ils empruntent l'axe Cofarma - Building Ramasoson Soarano, puis rejoignent Behoririka. Quant aux véhicules en provenance du lac Behoririka souhaitant rejoindre Analakely, ils empruntent l'axe Piment Café vers l'hôtel Delta, puis la pharmacie La Croix du Sud, ou l'axe Sodiat vers l'hôtel Delta, puis la station Jovena Antanimena.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les véhicules de transport sont également concernés par ces nouveaux itinéraires dans le centre-ville et sont amenés à suivre les mêmes axes provisoires.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.