Madagascar: Circulation à Antananarivo - Nouveaux changements d'itinéraires à Soarano, Behoririka et Antanimena

Les automobilistes et les chauffeurs de véhicules doivent adopter, depuis le 26 octobre, de nouveaux axes de circulation au niveau d'Antanimena, Behoririka et Soarano.

En raison des travaux menés dans le cadre de la seconde phase du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2), de nouveaux changements ont été mis en place temporairement concernant les axes de circulation dans le centre-ville, au niveau de Soarano, Behoririka et Antanimena. Le tronçon de rue situé au niveau du MAGRO Behoririka, où des travaux sont en cours, est fermé à la circulation, tout comme un tronçon de la rue Ampanjaka Toera, au niveau de l'établissement Big Time et du magasin Eden Behoririka.

Les automobilistes en provenance de Soarano souhaitant rejoindre Antanimena ne peuvent donc plus emprunter l'axe Pochard vers le MAGRO et doivent suivre l'axe Building Ramaroson vers l'ex-Gauloises, puis Behoririka. Il en est de même pour les véhicules en provenance d'Antanimena et se dirigeant vers Behoririka : ils empruntent l'axe Cofarma - Building Ramasoson Soarano, puis rejoignent Behoririka. Quant aux véhicules en provenance du lac Behoririka souhaitant rejoindre Analakely, ils empruntent l'axe Piment Café vers l'hôtel Delta, puis la pharmacie La Croix du Sud, ou l'axe Sodiat vers l'hôtel Delta, puis la station Jovena Antanimena.

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Les véhicules de transport sont également concernés par ces nouveaux itinéraires dans le centre-ville et sont amenés à suivre les mêmes axes provisoires.