À Moscou, le président Michaël Randrianirina réaffirme sa volonté de consolider les relations avec la Russie et de développer des partenariats répondant aux besoins de la population.

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, a réaffirmé à Moscou sa volonté de renforcer les partenariats répondant aux besoins de la population.

Les échanges avec ses interlocuteurs russes ont porté sur des projets sociaux et la poursuite de la coopération militaire.

Dès son arrivée à Moscou, lundi soir, le colonel Michaël Randrianirina a tenu une réunion de travail consacrée aux perspectives de coopération entre Madagascar et la Russie. Selon un communiqué de la présidence de la Refondation de la République, il s'est entretenu avec Boris Tchernyhov, responsable des relations avec les pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique au sein du groupe Eurasia, ainsi qu'avec des représentants du président russe Vladimir Poutine chargés des questions de paix en Afrique.

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Le chef de l'État a posé les conditions de ce rapprochement : la coopération doit bénéficier aux Malgaches et contribuer au développement économique du pays. « L'objectif est de développer les secteurs qui répondent aux besoins de la population », a-t-il souligné. Cette volonté de renforcer les liens avec Moscou s'accompagne du maintien des partenariats avec d'autres pays. Michaël Randrianirina a rappelé que Madagascar restait ouvert à différentes coopérations pour soutenir son développement.

Les discussions ont notamment porté sur des projets sociaux en faveur du développement humain. Les dirigeants du groupe Eurasia ont annoncé un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars pour mener diverses actions, telles que la formation des jeunes et la promotion de la culture et de la langue russes.

La poursuite de la coopération militaire

Les échanges avec les représentants de Vladimir Poutine chargés des questions de paix en Afrique ont davantage concerné la coopération militaire. « Cette coopération sera renforcée », indique le communiqué de la présidence de la Refondation de la République publié hier. Les

formations dispensées par les militaires russes aux forces armées malgaches se poursuivront ainsi. La rencontre a également donné lieu à la signature d'un accord de coopération entre l'État malgache et la Russie, fondé sur l'égalité des droits et les intérêts communs.

Le chef de l'État a toutefois fait état de réticences de plusieurs pays étrangers à l'égard des orientations diplomatiques du régime de la Refondation, notamment du rapprochement avec la Russie. « Il y a des tentatives de déstabilisation et d'entrave », a-t-il déclaré. Malgré ces obstacles, il a réaffirmé sa disposition à approfondir les relations avec Moscou, en les inscrivant dans l'objectif de développement économique et de réponse aux besoins des Malgaches.