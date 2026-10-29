Afrique: Mondial U15 - Madagascar se qualifie pour les quarts de finale

Après avoir renversé l'Irak (2-1) en seizième de finale, les jeunes Barea ont dominé l'Ouzbékistan (4-1) en huitième de finale, mercredi, et filent en quarts de finale.

Madagascar continue de surprendre à la FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Pour cette première édition de la compétition organisée à Bakou, en Azerbaïdjan, les jeunes Barea ont franchi avec autorité le cap des huitièmes de finale.

Après une victoire arrachée face à l'Irak en seizième de finale, les représentants de la Grande Île ont confirmé leur montée en puissance en surclassant l'Ouzbékistan sur le score sans appel de 4-1.

Une performance qui leur ouvre les portes des quarts de finale et entretient les espoirs d'un parcours encore plus ambitieux. Le terrain 6B du complexe sportif de Hovsan a été le théâtre d'une nouvelle démonstration malgache.

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Face aux Ouzbeks, les jeunes Barea ont rapidement pris les commandes de la rencontre, affichant davantage de maîtrise et d'efficacité offensive. Francisco a lancé les siens en ouvrant le score, avant que Toky ne double la mise. À la pause, Madagascar avait déjà creusé un écart intéressant avec deux buts d'avance. Au retour des vestiaires, Mendrika a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but malgache. Malgré cette avance, l'Ouzbékistan a réussi à réduire l'écart, ramenant le score à 1-3.

Mais les jeunes Barea n'ont pas laissé le doute s'installer. Francisco a signé son doublé pour sceller la victoire malgache à 4-1 et valider la qualification.

Faire preuve de caractère

Cette performance fait suite à un seizième de finale particulièrement disputé contre l'Irak. Menés au score, les Malgaches ont su inverser la tendance grâce à Tiavo, auteur du but égalisateur, puis à Francisco, qui a inscrit le but de la victoire (2-1).

Deux rencontres, deux scénarios différents, mais une même capacité à trouver des solutions et à faire preuve de caractère. Rencontres enrichissantes Auteur d'un doublé contre l'Ouzbékistan, Francisco a souligné les difficultés rencontrées lors du premier match et l'importance d'avoir marqué rapidement en huitième de finale. « C'était un match très difficile contre l'Irak, surtout qu'on a été menés au score. Mais nous avons tout donné pour revenir. Contre l'Ouzbékistan, nous avons réussi à marquer en premier et cela nous a libérés », a-t-il expliqué.

En attendant la fin des huitièmes de finale, Madagascar connaîtra son prochain adversaire à l'issue de la rencontre entre le Sénégal et le Costa Rica. Cette qualification constitue déjà un signal encourageant pour le football malgache et pour cette génération appelée à en porter les couleurs dans les années à venir. Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football à la FIFA, a expliqué l'objectif de cette Coupe du monde U15 :

« Le talent existe partout, mais les jeunes joueurs n'ont pas toujours les mêmes chances de se mesurer à l'échelle internationale. Ce tournoi a pour but de leur offrir cette opportunité. En réunissant des équipes du monde entier chez les moins de 15 ans, nous pouvons proposer aux joueurs des rencontres enrichissantes, les exposer à différents styles et cultures footballistiques, et les aider à apprendre et à progresser grâce à la compétition. »