Madagascar: Fléau - Plus d'un millier de personnes poursuivies pour suspicion de corruption

L'Express de Madagascar
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29 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera et Juliano Randrianjakarilala

Depuis le début de l'année, 1 638 personnes font l'objet de poursuites, selon le Bianco. Parallèlement, des usagers continuent de dénoncer des pratiques de corruption dans les administrations publiques.

Selon les chiffres du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), 1 638 personnes font l'objet de poursuites depuis le début de l'année. Des usagers continuent de dénoncer des pratiques de corruption dans les administrations publiques. Selon les chiffres publiés sur le site web du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), 1 638 personnes font l'objet de poursuites depuis le début de l'année. Parmi elles, 448 ont été arrêtées, 104 ont été placées sous mandat de dépôt, 153 sont sous contrôle judiciaire et 168 sont en liberté provisoire. Sollicité sur les motifs exacts de ces poursuites, un responsable du Bianco a indiqué ne pas encore disposer de ces précisions.

Entre janvier et septembre, l'organisme a comptabilisé 2 662 doléances, dont 1 433 jugées susceptibles de faire l'objet d'une investigation. Sur l'ensemble de l'année 2025, le bilan s'établissait à 2 765 plaintes, soit une hausse de 2,8 % par rapport à 2024. La proportion de signalements jugés investigables atteignait alors 51,46 %.

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La répartition sectorielle présentée dans le rapport de 2025 place les collectivités territoriales décentralisées (CTD) en tête (19,6 %), devant le foncier (15,8 %) et la justice (9,6 %). La part de cette dernière progresse par rapport à 2024 (6,02 %) et dépasse désormais celles de l'éducation (7,9 %) et de la gendarmerie (7,8 %). Parmi les infractions recensées, l'abus de fonction (513 cas), le détournement de biens publics (252 cas) et le faux et usage de faux (189 cas) sont les plus fréquents.

Des mesures conservatoires

Sur le plan financier, les investigations du Bianco en 2025 ont permis d'évaluer les préjudices cumulés à 325,46 milliards d'ariary. Plus de 85 % de ce montant, soit 278,3 milliards d'ariary, ont fait l'objet de mesures conservatoires : 59 comptes bancaires ont été gelés pour un montant de 21 milliards d'ariary, et des biens mobiliers et immobiliers ont été saisis pour une valeur de 257,3 milliards d'ariary. Ces montants ne correspondent donc pas à des sommes déjà restituées à l'État.

Sur le plan judiciaire, 413 procès-verbaux ont été transmis aux juridictions -- pôle anticorruption (PAC) et tribunal de première instance (TPI) --, 221 dossiers restent à présenter au Comité consultatif des investigations et 885 doléances non investigables ont été traitées.

Dans les administrations publiques, des usagers continuent de dénoncer des pratiques de corruption. Certains racontent, cette semaine, avoir été contraints de payer des « frais d'urgence » dans des arrondissements pour obtenir rapidement un acte d'état civil. Sans ce paiement, le délai pourrait, selon eux, atteindre 72 heures ou plus. Dans les services fonciers, des usagers disent avoir déboursé, hier, plusieurs milliers d'ariary pour obtenir leurs documents.

 

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