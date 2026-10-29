Madagascar: Spectacle - Tosy retrouve Che Bel Canto

Fidèle au concept Che Bel Canto depuis plusieurs éditions, Tosy retrouvera la scène au palais des sports de Mahamasina, aux côtés de Ry Kiala Vazo et de Monika (Njava), pour revisiter le répertoire de Samoela.

Tosy renoue une nouvelle fois avec Che Bel Canto. Le dimanche 22 novembre, à partir de 15 heures, la chanteuse participera à cette rencontre musicale organisée dans le cadre du Forum Madadiaspora, qui célébrera le premier anniversaire de cette plateforme numérique dédiée à la diaspora malgache à travers le monde.

Le public pourra redécouvrir des chansons de Samoela à travers les interprétations de Tosy, Ry Kiala Vazo et Monika. Des duos inédits avec lui sont également annoncés, tandis que certaines chansons des trois invitées seront également interprétées. Une manière de croiser les répertoires et de faire dialoguer différents univers musicaux.

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Cette participation témoigne de son attachement à ce concept, auquel Tosy a pris part à plusieurs reprises. En 2006, elle partageait déjà la scène avec Tovo J'Hay. En 2018, elle participait à Che Bel Canto Mahaleo, aux côtés de Bodo, Nanie et Inah, pour interpréter les classiques du groupe Mahaleo. En mars 2026, elle retrouvait également le rendez-vous lors de Che Bel Canto 2.0, organisé en mars au palais des sports pour célébrer le retour du concept et les 25 ans de scène de Tovo J'Hay. Elle y était entourée de Nanie, Malala, Johane et Ayam. L'édition de novembre marque ainsi une nouvelle étape dans son parcours au sein de cet événement musical.

Parenthèses

Cette présence régulière s'inscrit dans une carrière façonnée par la passion, mais aussi ponctuée d'une pause consacrée à sa famille. De son vrai nom Tosimamy Nantenaina Rakotonandrasana, Tosy est une artiste autodidacte qui a grandi dans un environnement familial où la musique occupait une place importante. Formée notamment chez Pazzapa RTA, elle puise son inspiration dans plusieurs genres, du gospel au rhythm and blues, en passant par le rock and roll et le bagasy.

À un moment de sa vie, la chanteuse a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ses quatre enfants. Elle évoque cette période comme une source de bonheur : « L'honneur d'être la mère de mes quatre enfants et l'épouse d'un véritable pilier qui me soutient bec et ongles dans ma passion pour la musique. J'ai choisi, à un moment, de mettre de côté ma deuxième profession pour me consacrer à mes enfants et accompagner leurs pas. » Cette parenthèse familiale n'a pas effacé sa passion pour la musique. Aujourd'hui, elle retrouve progressivement les scènes et prépare de nouvelles créations, dont Matokisa, une chanson accompagnée au piano par sa fille aînée.

Créé en 2004, Che Bel Canto invite des artistes à réinterpréter le répertoire d'un artiste principal selon leurs sensibilités vocales et musicales. Pour cette édition, Samoela sera à l'honneur. Selon Jaobarison Zakamanarivo Randrianarivony, organisateur au sein de Phenix Agency: « Le chanteur n'avait encore jamais participé à ce concept. »

Ainsi, Tosy poursuit son chemin musical avec la même passion. Sa participation à cette nouvelle édition de Che Bel Canto témoigne d'un parcours où la scène conserve toute sa place, malgré les parenthèses de la vie. Aux côtés de Samoela et des autres invitées, elle retrouvera une nouvelle occasion de faire entendre sa voix et de partager son amour de la musique.