Madagascar: Mahajanga - Un adolescent meurt noyé

Une baignade a de nouveau tourné au drame au village touristique de Mahajanga. Un adolescent de 17 ans s'est noyé samedi après-midi après avoir plongé dans la mer. Trois jeunes garçons se sont jetés à l'eau ce jour-là pour se rafraîchir, alors qu'une forte chaleur sévit dans la ville depuis plusieurs semaines. Les deux autres ont eu plus de chance, puisqu'ils ne se sont pas aventurés au large. Ils ont rapidement regagné la terre ferme.

La victime, en revanche, a disparu sous les eaux vers 14 heures et n'est jamais remontée à la surface. Les recherches engagées pour la retrouver sont restées vaines pendant plusieurs heures. Son corps n'a finalement été découvert que vers 20h 30, à l'embouchure d'Antsahabingo.

« Nous n'avons pas pu joindre les responsables pour sauver à temps notre fils. Nous avons dû demander l'aide d'un particulier », a témoigné une proche de la victime.

Pourtant, les baignades sont strictement interdites au village touristique. Des panneaux signalant cette interdiction sont déjà installés sur la plage.

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Inquiétudes

Malgré ces mesures, des jeunes continuent de braver les consignes et de plonger dans l'eau au niveau de la marina.

La chaleur accablante qui frappe Mahajanga les incite à rechercher la fraîcheur dans la mer. Ces derniers jours, les températures ont atteint 36 °C selon les prévisions météorologiques, avec un ressenti pouvant grimper jusqu'à 39 °C. Le week-end du drame n'a pas échappé à cette tendance. Des dizaines de jeunes, filles et garçons, se retrouvent ainsi sur les lieux pour nager et sauter du pont tout au long de la journée, particulièrement le week-end.

Alors que les cas de noyade avaient diminué ces derniers temps à Mahajanga, notamment dans cette station balnéaire, ce nouveau drame ravive les inquiétudes des habitants. L'absence de surveillants de baignade et de maîtres-nageurs sur ce site, comme dans les autres stations balnéaires de Mahajanga, constitue un problème majeur de sécurité.

Face à cette situation, les responsables communaux sont appelés à prendre rapidement des mesures et à déployer des agents chargés de faire respecter l'interdiction de baignade dans cette zone. L'objectif est d'éviter qu'un autre accident mortel ne se produise. La présence d'un surveillant de baignade permet en effet de sécuriser les baigneurs, de prévenir les risques de noyade et d'intervenir rapidement en cas d'incident.