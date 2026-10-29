Madagascar: Design - De jeunes créateurs explorent de nouvelles matières

Le laboratoire Ndao Hanavao, situé dans l'enceinte de Somacou, à Ilafy, explore de nouvelles possibilités de création en transformant les rebuts textiles en feutre. Sous la conduite de la designer française Léa Dammann, huit jeunes découvrent pendant cinq semaines des techniques qui associent expérimentation, design durable et valorisation des matériaux.

Comment transformer des déchets textiles en une matière propice à la création? C'est l'expérimentation menée par Ndao Hanavao à travers un nouveau projet de recherche et de formation consacré au feutrage. Depuis septembre, huit jeunes en insertion professionnelle participent à cet atelier pour apprendre à travailler les chutes de tissus issues des industries textiles et à les intégrer dans de nouvelles applications de design.

La démarche de Léa Dammann dépasse le simple réemploi. En détournant la technique du feutrage, la designer française transforme les rebuts textiles en un matériau tantôt souple, tantôt rigide, utilisable dans la conception d'objets et l'aménagement intérieur. Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives créatives autour de matières habituellement considérées comme des déchets, tout en explorant les possibilités offertes par le design durable et l'économie circulaire.

Possibilités

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant cinq semaines, les bénéficiaires apprennent la technique du feutrage et approfondissent leurs connaissances en design d'objets. Après une initiation au design avec Domi Sanji, designer et chef de projet de Ndao Hanavao, ainsi que des cours de soutien en français, ils expérimentent les différentes possibilités d'exploitation du matériau obtenu. Des visites d'entreprises et des rencontres avec des artistes et des designers leur permettent également de découvrir les processus de fabrication et les circuits de l'industrie textile à Antananarivo. L'objectif est de relier la recherche sur les matériaux à des applications concrètes et d'élargir leurs perspectives professionnelles.

Le parcours de Léa Dammann nourrit cette approche expérimentale. Formée à l'ébénisterie à l'École Boulle, elle y a acquis une maîtrise des techniques de conception et de transformation de la matière. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers), où elle a développé une réflexion sur les usages des objets et les écosystèmes dans lesquels ils s'inscrivent.

Le design comme moteur de création

Créé en 2018 à Antananarivo, Ndao Hanavao développe des projets de design en réponse aux problématiques sociales et environnementales locales. Le laboratoire réunit des designers invités et des bénéficiaires autour de l'expérimentation, de la production et de la transmission des savoir-faire, avec une ambition : faire du design un moyen d'innovation et d'insertion professionnelle. « Le design est par essence social, il a toujours été vecteur de changement au niveau de la société. Ndao Hanavao embrasse cette définition et utilise le design comme levier de progrès », souligne Domi Sanji, chef de projet.