Madagascar: Milieu rural - L'énergie solaire appuie le développement

À Satrokala et Andiolava, l'énergie solaire devrait bénéficier à plus de deux cent quarante personnes. Le projet vise à améliorer les conditions de vie et à soutenir l'économie locale.

L'accès à l'électricité reste un enjeu important pour les populations rurales. À Satrokala et Andiolava, dans la région Ihorombe, un projet d'énergie solaire devrait permettre à plus de 240 bénéficiaires d'accéder à l'électricité. Cette initiative ambitionne non seulement de faciliter l'éclairage des habitations, mais aussi de soutenir les activités économiques et de dynamiser le développement local.

La semaine dernière, une équipe technique de l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER) s'est rendue dans ces deux localités pour inspecter les nouvelles installations. Cette mission intervient avant les premières opérations de mise en service des centrales solaires équipées de mini-réseaux électriques. Les infrastructures ont été développées par Tozzi Green Madagascar.

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Sur place, les techniciens ont effectué les contrôles nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des équipements. Les installations affichent une capacité de production de 856 kilowatts-crête et comprennent environ cinq kilomètres de réseau de distribution. Le dispositif est conçu pour assurer une alimentation électrique continue, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Le projet s'adresse à différents bénéficiaires, notamment les ménages, les petites entreprises, les commerçants et les services publics. L'accès à l'électricité devrait ainsi réduire les contraintes quotidiennes liées à l'absence d'énergie et offrir de nouvelles possibilités aux habitants.

Les avantages attendus vont au-delà de l'éclairage domestique. L'énergie solaire pourrait faciliter le pompage de l'eau pour les besoins des ménages et les activités agricoles. Elle devrait également contribuer à la transformation des produits agricoles, permettant aux producteurs de mieux valoriser leurs récoltes.

« Ces installations devraient alléger les activités des producteurs et favoriser l'essor des petites entreprises locales », selon les autorités.

Opportunité

L'accès à une alimentation électrique stable représente également une opportunité pour les petits entrepreneurs. Il leur permettra d'utiliser des équipements adaptés, d'étendre leurs horaires de travail et de diversifier leurs prestations. Les commerces et les ateliers pourraient ainsi améliorer leurs services et répondre plus efficacement aux besoins de la population.

La réalisation de ce projet repose sur un partenariat public-privé associant l'État malgache à Tozzi Green Madagascar. L'initiative bénéficie également du soutien du fonds DECIM, dans le cadre d'un projet financé par le Groupe de la Banque mondiale.

Cette coopération vise à améliorer l'accès à l'énergie dans les zones rurales, où le manque d'électricité constitue souvent un frein au développement des activités économiques et à l'accès aux services essentiels.

À Satrokala et Andiolava, la prochaine mise en service des installations marque une avancée dans l'électrification rurale. L'enjeu sera désormais d'assurer la pérennité des équipements et de garantir aux bénéficiaires un accès fiable à l'énergie.

Au-delà de l'amélioration du quotidien, l'électricité représente un facteur de développement pour ces deux localités de l'Ihorombe. Son utilisation dans les activités productives pourrait contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants, à stimuler l'économie locale et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entrepreneurs.