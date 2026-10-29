Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Alexandra de Navacelle de Coubertin visite l'exposition « Empreinte 100 Ans »

À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Alexandra de Navacelle de Coubertin, descendante de quatrième génération de Pierre de Coubertin, a visité, mercredi 28 octobre, l'exposition internationale « Empreinte 100 Ans - La Paix par le Sport, l'Art et la Culture », au Musée des Civilisations noires.

Elle a salué une initiative qui associe création artistique, environnement et engagement de la jeunesse. « C'est une très belle exposition qui reflète vraiment l'énergie du Sénégal », a-t-elle déclaré, soulignant le rôle du sport et de l'art dans le rapprochement des peuples. « Le sport, c'est un moyen de réunir. L'art et l'expression, c'est un moyen de communiquer », a-t-elle ajouté, invitant les jeunes Sénégalais et Africains à devenir acteurs de leur avenir.

Fondé et présidé par Jingshi Feng dans le sillage des JO de Paris 2024, le projet « Empreinte 100 Ans » fait escale à Dakar après Paris, avant Los Angeles en 2028. L'exposition met en valeur les oeuvres de quatorze artistes représentant symboliquement les quatorze régions du Sénégal.

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Représentant le ministre chargé de la Communication et des Relations avec les institutions, le directeur de la Communication, Habibou Dia, a souligné le rôle du sport et de la culture dans le rayonnement international du Sénégal et la promotion de la paix, dans l'esprit de la trêve olympique.