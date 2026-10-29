Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Alexandra de Navacelle de Coubertin visite l'exposition « Empreinte 100 Ans »

28 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Adama Ndiaye

À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Alexandra de Navacelle de Coubertin, descendante de quatrième génération de Pierre de Coubertin, a visité, mercredi 28 octobre, l'exposition internationale « Empreinte 100 Ans - La Paix par le Sport, l'Art et la Culture », au Musée des Civilisations noires.

Elle a salué une initiative qui associe création artistique, environnement et engagement de la jeunesse. « C'est une très belle exposition qui reflète vraiment l'énergie du Sénégal », a-t-elle déclaré, soulignant le rôle du sport et de l'art dans le rapprochement des peuples. « Le sport, c'est un moyen de réunir. L'art et l'expression, c'est un moyen de communiquer », a-t-elle ajouté, invitant les jeunes Sénégalais et Africains à devenir acteurs de leur avenir.

Fondé et présidé par Jingshi Feng dans le sillage des JO de Paris 2024, le projet « Empreinte 100 Ans » fait escale à Dakar après Paris, avant Los Angeles en 2028. L'exposition met en valeur les oeuvres de quatorze artistes représentant symboliquement les quatorze régions du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant le ministre chargé de la Communication et des Relations avec les institutions, le directeur de la Communication, Habibou Dia, a souligné le rôle du sport et de la culture dans le rayonnement international du Sénégal et la promotion de la paix, dans l'esprit de la trêve olympique.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.