Sénégal: Oumar Fedior du Soleil élu à la tête d'une nouvelle plateforme de journalistes

Une Plateforme des journalistes en sciences spatiales (Pjs) vient d'être créée ce mercredi 28 octobre pour accompagner les ambitions du Sénégal dans ce secteur. Oumar Fedior, journaliste, chef du service du service Économie du quotidien national Le Soleil, a été élu à la tête de cette structure qui mise sur le renforcement des capacités des professionnels des médias.

Le Sénégal entend consolider son positionnement dans le domaine spatial, notamment à travers les activités de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Ases). Dans cette dynamique, les médias sont appelés à jouer un rôle important dans la vulgarisation des connaissances scientifiques et l'information du public.C'est dans ce contexte qu'a été mise en place la Plateforme des journalistes en sciences spatiales.

Cette structure ambitionne de réunir des professionnels des médias intéressés par le secteur afin de renforcer leur expertise et d'améliorer le traitement de l'actualité spatiale.Élu à la tête de la plateforme, Oumar Fedior souligne la nécessité de disposer de journalistes suffisamment formés pour mieux comprendre les enjeux liés à ce domaine.

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« L'objectif est de créer un noyau dur de journalistes vraiment très outillés sur les enjeux du spatial », a-t-il déclaré.Pour atteindre cet objectif, la plateforme entend mettre l'accent sur le renforcement des capacités.

Des formations et des ateliers pratiques seront organisés avec des spécialistes issus de l'écosystème spatial. Ces activités devront permettre aux journalistes d'approfondir leurs connaissances et de traiter les questions scientifiques et technologiques avec davantage de rigueur.

Pour le journaliste du Soleil, l'implication des médias est essentielle dans un contexte où le Sénégal affiche ses ambitions dans le secteur. « Dans cette dynamique-là, la presse a un rôle important à jouer. Mais pour jouer ce rôle, il faut que les journalistes qui écrivent sur ces sujets-là soient très bien outillés », a-t-il expliqué.