Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Plus de 600 agents mobilisés par le ministère de la Santé

Les autorités sanitaires promettent de déployer plus de 600 agents de santé sur le terrain à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, et ses partenaires ont visité, hier, mardi 27 octobre, plusieurs sites devant abriter les épreuves dans la région de Dakar.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique mobilise 600 agents, 1,5 milliard de FCfa en équipements médicaux et 30 ambulances pour les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », a annoncé Ibrahima Sy. Il effectuait, mardi 27 octobre, une tournée d'inspection des sites devant abriter les compétitions.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu tour à tour au stade Abdoulaye Wade, à la polyclinique du Village olympique située à l'Université Amadou Mahtar Mbow, à l'Hôpital pour enfants de Diamniadio (Hed) et au niveau du dispositif du Centre de surveillance épidémiologique aux frontières aériennes de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. À l'Aibd, par exemple, la vigilance portera sur la détection d'éventuels cas suspects de maladies transmissibles, dans un contexte marqué par des alertes épidémiologiques liées au virus Ebola en Afrique centrale.

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Des mesures ont été aussi prises avec la mise à disposition de fiches de renseignement et le renforcement du dispositif de prise en charge des urgences médicales au sein de l'aéroport. L'enjeu est de détecter les risques éventuels dès l'entrée sur le territoire national afin de limiter toute propagation.

La visite du ministre et de sa délégation s'est poursuivie au poste médical de la Piscine olympique avant de s'achever au Centre national d'appareillage orthopédique (Cnao), situé à proximité de l'hôpital Fann.

Au terme de sa tournée, Ibrahima Sy a rappelé que la sécurité sanitaire ne se jouait pas uniquement aux frontières ni dans les salles de soins. « La prévention constitue également un volet essentiel du dispositif, avec des actions de sensibilisation et d'éducation à la santé portant notamment sur l'hygiène, l'alimentation et la qualité de l'eau.

L'objectif est de promouvoir les bons comportements auprès des athlètes, des délégations et du grand public, dans un contexte de rassemblement international », a-t-il déclaré. Présent lors de la tournée, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (Oms) au Sénégal, le Dr Michel Yao, a salué les efforts déployés par les autorités sénégalaises. « Il faut féliciter le gouvernement du Sénégal ; les cahiers des charges sont remplis », a-t-il indiqué.

Pour l'Oms, l'enjeu est double : il s'agit de protéger les populations sénégalaises face aux risques liés à l'arrivée de nombreuses délégations internationales tout en garantissant aux athlètes un accès optimal aux services de santé en cas de besoin. D'après M. Yao, la gestion des rassemblements de masse, caractérisés par d'importants mouvements de population, exige des mesures parfaitement adaptées.

Du côté du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), le médecin-colonel Cheikh Ahmedou Lam, médecin chef des Joj, a confirmé que les installations médicales étaient en place et que leur mise en service se poursuivait.

Le dispositif vise à assurer des soins de santé aux athlètes, aux membres des délégations, aux fédérations internationales, aux comités nationaux olympiques ainsi qu'aux spectateurs. « L'objectif est d'assurer des soins de qualité répondant aux standards internationaux pour toutes les personnes impliquées dans ces Jeux », a-t-il souligné.