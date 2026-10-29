Sénégal: Octobre rose - L'Olac mobilisé contre les cancers féminins à Saint-Louis

L'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) a organisé, mercredi 28 octobre 2026, une journée de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus à Saint-Louis. Cette deuxième édition d'Octobre rose, marquée par des actions de prévention, la distribution de médicaments et de bons de dépistage, s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'établissement.

L'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) renouvelle son engagement dans la lutte contre les cancers féminins. À l'occasion d'Octobre rose, l'établissement a organisé une journée de sensibilisation à l'intention de ses agents et des populations de Saint-Louis, avec l'accompagnement du district sanitaire. Selon sa directrice, Diarra Sow, cette initiative constitue la deuxième édition organisée par l'Office dans le cadre de cette campagne annuelle. « Le mois d'octobre est essentiellement consacré à la lutte et à la sensibilisation contre le cancer du sein.

Aujourd'hui, l'OLAC a respecté la tradition, parce que c'est la deuxième édition que nous organisons », a-t-elle expliqué. La journée a permis de sensibiliser les agents permanents et prestataires sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Des kits de dépistage ont également été distribués, tandis que des actions de proximité étaient prévues dans les quartiers de Ngallèle, Diamaguène et Pikine 15 mètres.

Quatre millions de FCFA mobilisés

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Pour cette campagne, l'OLAC a mobilisé une enveloppe de quatre millions de FCFA destinée à couvrir les dépenses de l'activité. Selon Diarra Sow, des centaines de kits ont été distribués aux agents de l'établissement. L'initiative comprend également des dons de médicaments au profit des structures sanitaires, notamment le centre de santé de Ngallèle et le poste de santé de Diamaguène, afin de soutenir les actions de sensibilisation et de prise en charge. « L'Office des lacs et cours d'eau, à travers notre responsabilité sociétale d'entreprise, mais aussi les actions sociales que nous menons au sein de l'Office et au niveau de Saint-Louis, nous n'avons pas dérogé à la règle », a indiqué la directrice.

Au-delà de ces actions, Diarra Sow a insisté sur l'importance de la prévention. Elle invite les femmes à pratiquer régulièrement l'autopalpation et à consulter les professionnels de santé pour les examens nécessaires. « Le message que l'on lance aux femmes, c'est toujours de pouvoir s'auto-examiner d'abord, parce que le cancer, c'est une maladie très sournoise et une maladie qui touche essentiellement les femmes », a-t-elle déclaré.

La directrice recommande également un examen clinique régulier, la mammographie après 40 ans et les frottis pour dépister le cancer du col de l'utérus. « Ces cancers, si très tôt décelés, la prise en charge est souvent facile », a-t-elle souligné. A travers cette deuxième édition d'Octobre rose, l'OLAC entend renforcer la prévention et contribuer à une meilleure sensibilisation des femmes aux cancers féminins à Saint-Louis.