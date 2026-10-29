Sénégal: Migration irrégulière - 180 Sénégalais interceptés en Gambie

Les autorités gambiennes de l'immigration ont intercepté 222 migrants, dont 180 Sénégalais, dans les localités de Sanyang et de Faraba, dans la région de la Côte-Ouest, mardi 27 octobre 2026. Un individu soupçonné d'être impliqué dans cette tentative de migration irrégulière a été placé en détention, selon une source officielle.

Le groupe comprend également 38 Gambiens, deux ressortissants malaisiens, un Nigérian et un Sierra-Léonais, indique le Département gambien de l'immigration (GID) dans un communiqué exploité par l'APS.

Un individu soupçonné d'avoir joué un rôle dans cette tentative de migration irrégulière a été arrêté et placé en détention dans le cadre de l'enquête, précise la même source.