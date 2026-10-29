Sénégal: Polémique sur Mao Zedong - La Chine prend acte des excuses de Mbappé

La Chine a déclaré, mercredi 28 octobre, prendre au sérieux les excuses présentées par Kylian Mbappé après ses propos sur Mao Zedong. Cette polémique a suscité de vives réactions dans le pays et entraîné des répercussions sur les partenariats commerciaux du joueur français.

La tension semble s'apaiser entre Kylian Mbappé et une partie de l'opinion chinoise. Selon plusieurs sources médiatiques, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a indiqué que Pékin prenait au sérieux les excuses du capitaine de l'équipe de France, après ses déclarations controversées sur Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine.

À l'origine de cette polémique, des propos attribués à l'attaquant du Real Madrid au sujet de Mao Zedong, qu'il aurait qualifié de dictateur. La séquence a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux chinois, où les commentaires sur le dirigeant historique demeurent particulièrement sensibles.

Face à l'ampleur de la controverse, Kylian Mbappé a présenté ses excuses, reconnaissant que ses propos avaient pu blesser des personnes en Chine. Cette démarche intervient dans un contexte où l'image du joueur constitue également un enjeu commercial important pour ses partenaires internationaux.

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La crise a notamment eu des répercussions sur ses relations avec des entreprises chinoises. Selon plusieurs médias, certains partenariats commerciaux ont été remis en cause à la suite de la controverse. Le Real Madrid a également présenté des excuses au public chinois, soucieux de préserver ses relations avec un marché stratégique pour le football mondial.

La réaction de Pékin marque ainsi un premier signe d'apaisement, sans pour autant signifier que la polémique est définitivement close. Les suites de cette affaire illustrent la sensibilité des questions liées à l'histoire politique chinoise et les conséquences que des déclarations publiques peuvent avoir sur la réputation des sportifs de premier plan.