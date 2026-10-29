Sénégal: Ecobuilders MS défend les couleurs du pays à la compétition régionale

Lauréate du premier prix de la compétition nationale IYBA-SEED, le 21 octobre dernier, l'entreprise Ecobuilders MS, fondée par l'ingénieure civile Ndèye Marie Aida Ndiéguène, sera en lice ce 29 octobre pour la compétition régionale dédiée à l'expansion des entreprises vertes dirigées par des femmes. Le Sénégal y affrontera quatre autres pays : le Bénin, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Togo.

Le rendez-vous est fixé à ce jeudi 29 octobre. Après avoir remporté le premier prix de la compétition nationale IYBA-SEED, le 21 octobre dernier, Ecobuilders MS s'apprête à franchir une nouvelle étape de son parcours. L'entreprise, spécialisée dans la construction durable, l'économie circulaire et l'innovation agricole, représentera le Sénégal à la compétition régionale consacrée à l'expansion des entreprises vertes dirigées par des femmes.

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À la tête de cette structure, l'ingénieure civile Ndèye Marie Aida Ndiéguène entend porter les ambitions de son entreprise au-delà des frontières nationales. Pour la fondatrice, cette distinction est une « immense fierté », mais aussi une « profonde source d'émotion et de motivation ».

Derrière cette récompense, elle voit l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. « Derrière cette distinction, il y a des années de travail, de sacrifices, de persévérance et surtout une conviction inébranlable : celle que nous pouvons construire un avenir plus durable à partir de nos propres ressources et de nos innovations », souligne-t-elle.

Avec Ecobuilders MS, l'entrepreneure mise sur l'écoconstruction, la valorisation des déchets et l'économie circulaire comme leviers de transformation. Une démarche qui, selon elle, démontre que les initiatives locales peuvent contribuer à bâtir un modèle de développement plus respectueux de l'environnement.

Un engagement au-delà des frontières

La participation à la compétition régionale représente ainsi un enjeu important pour l'entreprise sénégalaise. En lice avec des structures venues du Bénin, du Kenya, d'Afrique du Sud et du Togo, Ecobuilders MS aura l'occasion de mettre en avant son approche de la construction durable et de l'économie circulaire, tout en défendant son potentiel de développement sur les marchés régionaux.

Pour Ndèye Marie Aida Ndiéguène, cette reconnaissance s'accompagne d'un sens accru des responsabilités. « Représenter le Sénégal à l'échelle régionale est un honneur, mais aussi un engagement : celui de porter haut les couleurs de notre pays et de démontrer que les entreprises vertes africaines ont leur place parmi les acteurs qui façonnent le monde de demain », affirme-t-elle.

Au Sénégal, le programme IYBA-SEED vise à contribuer à la construction d'un écosystème entrepreneurial durable, en s'attaquant aux difficultés structurelles qui freinent le développement des entreprises dirigées par les jeunes et les femmes. Il entend notamment améliorer les services d'accompagnement proposés aux entrepreneurs et renforcer la coopération entre les acteurs du secteur.

Pour la fondatrice d'Ecobuilders MS, le prix national obtenu le 21 octobre ne constitue pas une finalité, mais plutôt un tremplin. « C'est une nouvelle étape, un encouragement à aller plus loin, à innover davantage et à continuer de bâtir un avenir où développement économique et préservation de l'environnement avancent ensemble. »