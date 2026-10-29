Congo-Kinshasa: Les commerçants de Beni maintiennent la grève contre la pression fiscale dans un contexte d'insécurité

Les activités socio-économiques restent largement perturbées depuis lundi 26 octobre dans la ville de Beni, au Nord-Kivu. À l'origine de cette situation, un mouvement de grève lancé par les commerçants pour protester contre certaines taxes et obligations fiscales qu'ils jugent difficiles à supporter dans un contexte marqué par une insécurité persistante.

La contestation a débuté la semaine dernière avec les pharmaciens, premiers à suspendre leurs activités. Cette décision faisait suite à la fermeture de plusieurs grandes pharmacies du marché central de Kilokwa par les services de l'ordre, agissant sur instruction des autorités fiscales.

Au coeur du différend figurent notamment la taxe professionnelle annuelle, l'impôt sur les bénéfices et profits (IBP), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que différentes déclarations fiscales exigées des opérateurs économiques.

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Les commerçants estiment que ces charges fiscales pèsent lourdement sur leurs activités alors qu'ils continuent de faire face aux conséquences de l'insécurité qui affecte la région depuis plusieurs années. Selon eux, plusieurs opérateurs ont enregistré d'importantes pertes liées aux attaques armées, aux pillages et aux perturbations du tissu économique local.

Ils rappellent par ailleurs que la taxe professionnelle annuelle avait déjà bénéficié d'un allègement sous l'administration de l'ancien gouverneur militaire du Nord-Kivu. Ils s'interrogent ainsi sur son maintien par certaines entités fiscales décentralisées de la ville.

Face à ce qu'ils considèrent comme un manque de prise en compte de leurs préoccupations, les commerçants ont décidé d'observer un mouvement de grève dont la durée demeure indéterminée. Ils demandent aux autorités de renforcer les mécanismes de sécurité et de protection des biens et des investissements avant toute nouvelle pression fiscale.

En attendant une issue à ce bras de fer, les associations de commerçants et la Fédération des entreprises du Congo (FEC) poursuivent les échanges avec les autorités compétentes. Les discussions visent à trouver un compromis susceptible de permettre la reprise normale des activités économiques dans la ville de Beni.