Congo-Kinshasa: De nouveaux déplacements après des affrontements dans le territoire de Walikale

De nouveaux affrontements ont opposé mardi 27 octobre 2026 les FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, aux rebelles du Front pour la Refondation de la Nation (FRN) dans le groupement Kisimba, en territoire de Walikale (Nord-Kivu). Les combats, signalés notamment autour de la colline stratégique de Tchad, dans le village de Luola, ont entraîné un nouveau déplacement de populations civiles.

Selon des sources administratives et de la société civile locale, les affrontements ont débuté le week-end dernier dans les villages de Katobo et Butsimula, à la limite du territoire de Rutshuru, avant de s'étendre à d'autres localités du groupement Kisimba.

Mardi, des échanges de tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus entre 13 heures et 18 heures aux environs de la colline de Tchad, dans le village de Luola.

D'après des sources locales, les FARDC avaient repris lundi le contrôle de la colline de Rushihe après trois jours d'affrontements avec les rebelles du FRN.

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Ces derniers, qui se seraient repliés vers Ihula, auraient lancé une nouvelle offensive mardi contre les positions tenues par l'armée congolaise et les combattants Wazalendo à Luola.

Bien que les combats soient décrits comme sporadiques et d'intensité limitée, ils continuent d'alimenter un climat d'insécurité dans cette partie du territoire de Walikale.

Des habitants contraints de fuir

La reprise des hostilités a poussé plusieurs habitants à quitter leurs villages. Selon les mêmes sources, certains se sont réfugiés à Ihula tandis que d'autres ont trouvé refuge dans la brousse pour échapper aux combats.

Ce mercredi, la situation demeure tendue et imprévisible dans le groupement Kisimba, où les populations vivent dans la crainte de nouveaux affrontements entre les différentes parties en conflit.