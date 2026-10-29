Madagascar: Infrastructures - Le Sud élargit son réseau routier

Le mauvais état des routes constitue un frein majeur à l'acheminement des marchandises dans le Sud de Madagascar. Pour faciliter l'accès aux marchés et fluidifier les échanges commerciaux, le Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce, phase III (PACFC III), a été lancé le 28 octobre à l'hôtel Carlton, à Antananarivo. Financé à hauteur de 229,47 millions de dollars, ce programme prévoit des travaux d'infrastructures routières ainsi que des mesures visant à améliorer la circulation des marchandises.

Plusieurs chantiers sont programmés, dont l'aménagement et le bitumage de 78 km de route entre Bevoay et Morombe, la construction d'une voie de contournement de 22 km à Fiherenana et des interventions sur les ponts de Manombo et de Belalanda. Ces infrastructures devraient faciliter les déplacements et accélérer l'acheminement des produits vers les marchés, en particulier dans la région Atsimo-Andrefana.

« Cela nous sera bénéfique et nous en sommes heureux. Une fois les travaux terminés, nous ne perdrons plus autant de temps sur la route », témoigne Jean Reggis Randrianandrasana, un habitant de Toliara de passage à Antananarivo. Pour les usagers, la réduction du temps de trajet constitue une attente importante.

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Le PACFC III ne se limite toutefois pas aux infrastructures routières. Il comprend également l'amélioration des services douaniers et portuaires, la mise en place d'un guichet unique maritime et la création d'un laboratoire de contrôle des marchandises. L'objectif est de simplifier les procédures commerciales, de faciliter les échanges nationaux et internationaux et de renforcer le contrôle de la qualité des produits. Selon Émile Joseph, secrétaire général du ministère des Travaux publics, les chantiers devraient également faire appel à la main-d'oeuvre locale, notamment à des techniciens, ouvrant ainsi des perspectives d'emploi dans les zones d'intervention.

À travers ce programme, l'enjeu est de permettre aux producteurs et aux commerçants de tirer davantage profit des richesses du Sud. L'amélioration des infrastructures et la simplification des échanges commerciaux doivent contribuer à faciliter l'écoulement des produits et à renforcer les débouchés économiques de la région.