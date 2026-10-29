Madagascar: ONTM - Jean-Marc Razakazafy renonce à sa prise de fonction

Jean-Marc Razakazafy annule sa prise de fonction en tant que directeur exécutif par intérim de l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM). L'information a été confirmée par une source auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, hier après-midi. Une source auprès de l'ONTM, par ailleurs, indique que cet organisme n'a pas reçu cette lettre. Le communiqué officiel de nomination de Jean-Marc Razakazafy en tant que directeur exécutif par intérim de l'ONTM, qui date du lundi 26 octobre, restait encore épinglé sur sa page Facebook, hier en début de soirée.

Cette nomination de Jean-Marc Razakazafy a fait l'objet de contestations au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Son directeur de cabinet, son secrétaire général et le directeur général du Tourisme ont tenu une conférence de presse pour insister sur l'irrégularité de son élection, mardi en fin d'après-midi. Les conditions nécessaires à la validation du vote n'auraient pas été remplies. Sur les seize membres du conseil d'administration, seuls sept auraient voté, alors que le quorum requis serait de onze membres.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat avait émis des réserves explicites sur sa candidature, plaidant pour une démarche responsable, conforme aux exigences de bonne gouvernance et aux principes de la politique de Refondation. Le directeur de cabinet du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Noro Ralaivelo, avait par ailleurs souligné qu'il était trop proche de l'ancien régime.