Madagascar: Insertion sociale - Un couple d'handicapés crée un centre pour les enfants

Razafindrakoto Lala et Razafinjato Fela, tous deux en situation de handicap, ont fondé le Centre Sembana Mijoro en 2003 pour accompagner les enfants et les jeunes présentant un handicap. L'inauguration de nouveaux locaux, le 28 octobre 2026 à Ambohidrano, dans la commune de Sabotsy Namehana, marque une nouvelle étape dans leur engagement en faveur de l'autonomie et de l'épanouissement des bénéficiaires.

« Le handicap n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un individu, il faut juste l'accepter et le vivre. » Cette conviction guide l'action des deux fondateurs. Depuis sa création, le centre a connu plusieurs déménagements, d'Ambohimanarina à Ambohibao, avant de s'installer sur son site actuel. Les nouveaux locaux regroupent différents services destinés à accompagner les personnes présentant notamment une déficience intellectuelle ou une infirmité motrice cérébrale.

Au-delà de l'accueil, l'objectif est de développer leurs capacités et de favoriser leur autonomie. La prise en charge associe éducation, suivi médical et accompagnement paramédical. La kinésithérapie et l'ergothérapie contribuent à l'apprentissage des gestes quotidiens, tandis que la musicothérapie participe à l'épanouissement des enfants et des jeunes. L'accompagnement vise à leur permettre d'accomplir progressivement certaines tâches avec moins d'aide et de gagner en indépendance.

Valorisation des capacités

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Le centre dispose d'une capacité d'accueil de quarante personnes, mais en reçoit actuellement seize. Les bénéficiaires sont accueillis en internat et retrouvent leurs familles durant les week-ends. L'accompagnement est adapté aux besoins de chacun, notamment pour les personnes présentant des handicaps physiques et intellectuels lourds. Les activités proposées dépassent le cadre des soins et de l'éducation. Un élevage de poules pondeuses et un jardin potager permettent aux bénéficiaires de s'initier à des tâches pratiques. Cette approche vise à développer leurs aptitudes et à préparer, selon leurs possibilités, leur insertion professionnelle. La valorisation des capacités individuelles occupe ainsi une place importante dans l'accompagnement.

La prise en charge implique également les familles. Une participation financière est demandée aux parents, selon des modalités examinées au cas par cas. Les besoins des bénéficiaires et la situation des familles sont pris en compte afin de proposer un accompagnement adapté. La réalisation des nouveaux locaux a bénéficié du soutien de partenaires, notamment pour le financement du projet et l'installation d'équipements essentiels, dont un système d'énergie solaire et un forage. Ces aménagements permettent de réunir les différents services sur un même site et d'améliorer les conditions d'accueil.

À travers cette initiative, Lala Razafindrakoto et Fela Razafinjato montrent que le handicap n'empêche pas de porter un projet au service des autres. Leur engagement contribue à offrir aux enfants et aux jeunes accompagnés des possibilités d'apprentissage, d'épanouissement et d'autonomie. Apprendre un geste quotidien, participer à une activité ou accomplir une tâche avec moins d'assistance constitue une progression concrète. L'enjeu est de donner à chacun les moyens de développer ses capacités et de prendre sa place dans la société.