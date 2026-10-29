Madagascar: Akany Avoko - La solidarité renforce l'accompagnement des enfants

La solidarité ne se limite pas aux dons matériels. Elle repose aussi sur la présence, l'écoute et l'accompagnement des enfants dans leur parcours de vie. Le 28 octobre, à l'Akany Avoko Ambohidratrimo, une initiative réunissant DHL et la Banque alimentaire de Madagascar (BAM) a rappelé l'importance de l'engagement collectif auprès des enfants en situation de vulnérabilité.

Au-delà des besoins quotidiens, ces enfants ont besoin d'un environnement familial et d'un soutien durable. « Ce n'est pas seulement un endroit pour les orphelins, c'est aussi une famille », souligne Hanta Randrianarimalala, directrice de l'Akany Avoko Ambohidratrimo. L'établissement accueille les enfants et les accompagne dans leur développement, avec l'objectif de leur offrir des perspectives d'avenir.

Les dons remis comprennent notamment du riz, des yaourts, des serviettes hygiéniques et des produits alimentaires adaptés aux besoins des enfants. Pour Amadou Diabaté, directeur général de DHL, cette action relève d'une responsabilité partagée. « Être humain, c'est être responsable de ce qui arrive aujourd'hui et nous devons tous agir ensemble », estime-t-il. Il rappelle également que la solidarité peut prendre différentes formes, selon les moyens de chacun.

Affection

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Marion Thabard, volontaire française de 23 ans, est revenue à Madagascar pour apporter des dons et consacrer du temps aux enfants. Après une première expérience en mars 2025, elle a décidé de revenir avec des vêtements, des couches, des produits de soin et des lingettes. Elle souligne l'importance de leur donner de l'affection et de leur consacrer du temps.

L'accompagnement ne s'arrête pas à l'accueil dans l'établissement. Selon sa directrice, l'Akany Avoko aide également certains jeunes à poursuivre leur parcours à l'extérieur, notamment en recherchant un emploi, en obtenant des diplômes et en apprenant à gérer leur argent.

Cette démarche vise à favoriser leur autonomie et leur insertion sociale. Des anciens pensionnaires exercent aujourd'hui différents métiers, notamment dans la santé, le journalisme ou les collectivités.

Si les initiatives solidaires apportent une aide immédiate, les besoins restent importants. L'enjeu est de maintenir un accompagnement dans la durée, afin que chaque enfant puisse grandir dans un cadre sécurisant et construire son avenir. La mobilisation des partenaires, des bénévoles et de la société constitue ainsi un soutien essentiel pour ne pas laisser ces enfants seuls face aux difficultés.