Madagascar: Basketball 5X5 - La GNBC dames règne en patronne

Sacrée championne de Madagascar pour la troisième année consécutive début octobre, après ses titres de 2024 et 2025, l'équipe féminine de la Gendarmerie nationale confirme sa suprématie. Sous la direction de l'entraîneur Eli Michaël Rakotonindrina, elle s'appuie sur un collectif discipliné et solidaire.

Pour décrocher ce troisième titre, les basketteuses de la GNBC ont toutefois dû batailler face à la JEA Vakinankaratra. La finale, particulièrement disputée, s'est soldée par une victoire sur le score de 47 à 42.

Pour le général Solofoson Lucien Rabialahy, président de la GNBC, cette réussite repose sur la discipline, les qualités physiques et la cohésion de l'équipe. « La victoire repose sur la discipline propre aux forces de l'ordre, la puissance physique et la solidarité entre les joueuses sur le terrain. Chacune met ses qualités individuelles au service du collectif », explique-t-il.

À la tête de l'équipe lors de ces trois sacres, Eli Michaël Rakotonindrina a su bâtir un groupe capable de maintenir ses performances au fil des saisons. L'entraîneur souhaite désormais se mesurer à des adversaires au-delà des frontières malgaches.

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Ouverte aux nouvelles recrues

« L'objectif est de faire durer cette domination. Avec ces trois titres consécutifs, nous souhaitons nous mesurer aux meilleures équipes du continent », confie-t-il.

En cinq ans d'existence, la section féminine a gravi les échelons, de la N1B à la N1A, jusqu'à s'installer au sommet du basketball national. Le club accorde également une place importante à la formation et engage des équipes dans les compétitions nationales, des U14 à la N1A. L'effectif féminin se compose majoritairement de gendarmes, mais compte aussi des joueuses civiles.

Sur le plan financier, la GNBC dispose d'un budget consacré aux activités sportives. Le club envisage par ailleurs de créer des sections de football et de handball.

Pour l'équipe féminine, la priorité reste de conserver son titre sans sous-estimer ses adversaires. Une participation à des compétitions internationales est également envisagée, sous réserve des moyens financiers disponibles et du soutien de la Fédération malagasy de basketball (FMBB).

Le président rappelle enfin que la section féminine reste ouverte aux nouvelles recrues, gendarmes comme civiles, à condition qu'elles s'investissent pleinement. Avec Eli Michaël Rakotonindrina à sa tête et une structure qui mise sur la formation, l'équipe entend prolonger son règne sur le basketball féminin de la Grande Île.