Madagascar: Tennis - La BMOI fidèle au poste

La BMOI poursuit son engagement en faveur du tennis à Madagascar. En collaboration avec la Fédération malagasy de tennis (FMT) et l'ACSA Ambohidahy, la banque donne rendez-vous aux joueurs amateurs les 14 et 15 novembre pour le BMOI Legacy Tournament. Cette compétition, consacrée aux doubles hommes et dames, entend associer esprit sportif, convivialité, partage et opportunités d'affaires.

Pour cette nouvelle édition, les matchs se dérouleront selon un format chronométré, avec deux périodes de quinze minutes chacune. Les points seront comptabilisés selon le système du tie-break. Chaque période correspondra à un set, et l'équipe qui remportera les deux manches sera déclarée vainqueur.

La participation est soumise à des conditions d'âge cumulé : au moins 90 ans pour les équipes masculines et 70 ans pour les équipes féminines. Le tournoi est réservé aux amateurs. Les anciens et actuels joueurs classés ATP, WTA ou ITF, les entraîneurs rémunérés ainsi que les joueurs de première série ne sont pas autorisés à y prendre part.

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Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions menées par la BMOI en faveur du tennis à Madagascar. La banque a notamment soutenu l'Open international organisé au Country Club d'Ilafy, où le tournoi BMOI-Madauto était un rendez-vous apprécié des passionnés de la petite balle jaune. Elle a également lancé le BMOI Premium Challenge, dédié aux amateurs, avant d'élargir son soutien aux sports de raquette avec le BMOI Premium Padel, en décembre 2024. En août 2026, elle figurait parmi les partenaires officiels du Championnat national de tennis organisé par la FMT à l'ACSA.

Les frais de participation s'élèvent à 200 000 ariary par équipe, avec les déjeuners inclus pour les deux journées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 novembre. À travers le BMOI Legacy Tournament, la banque réaffirme ainsi son soutien au développement du tennis malgache, en accordant une place particulière à la pratique amateur et à la promotion de la compétition.