Madagascar: Cinéma Darcy - Andriamendrikaindrindra décroche un prix à Cannes

Vingt-quatre minutes pour questionner ses origines et renouer avec son identité. Le réalisateur malgache Darcy Andriamendrikaindrindra a remporté le prix du meilleur court-métrage documentaire lors du Festival international du film panafricain de Cannes, organisé du 21 au 25 octobre 2026, grâce à son film Madagascar : Que reste-t-il de moi ici ?.

« Cette reconnaissance me touche beaucoup. Merci au festival, à ceux qui ont participé au film et à vous qui le soutenez », a-t-il déclaré après avoir reçu cette distinction.

À travers ce documentaire personnel, le réalisateur revient sur son parcours, marqué par son départ de Madagascar dès son jeune âge et son enfance en Belgique. Après quinze années passées dans ce pays, un séjour de deux mois sur la Grande Île, en 2023, ravive son désir de renouer avec ses racines. Il reprend alors sa caméra et retourne sur la terre de son enfance pour explorer les liens qui le rattachent encore à son pays natal.

Les souvenirs familiaux, les traditions et la musique constituent le fil conducteur de ce récit, qui interroge la place de la culture malgache dans son identité après plusieurs années d'éloignement.

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Après cette récompense, plusieurs projections sont prévues à Bruxelles, en France et à Madagascar. Une première rencontre avec le public aura lieu le 12 novembre, à 19 heures, au cinéma RITCS, à Bruxelles. À l'issue de cette tournée, le documentaire devrait être diffusé gratuitement sur YouTube entre la fin décembre et février.