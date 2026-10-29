Madagascar: RN4 Maevatanana - Le fils d'une ancienne députée périt dans un accident

Le fils aîné de Lalao Rahantanirina, dite Nina, ancienne députée élue à Mahajanga I, a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu à Manjakavaradrano, dans le district de Maevatanàna. Selon les informations, il se rendait à la prison de Maevatanàna pour apporter des provisions à sa mère. Le véhicule qu'il conduisait a quitté la chaussée avant de se renverser sur la Route nationale n° 4 (RN4). Le conducteur est décédé, tandis qu'une femme a été blessée et que deux hommes ont subi des blessures légères.

Hier après-midi, la dépouille se trouvait encore à Maevatanàna. La députée Nina, placée en détention provisoire dans cette ville, aurait obtenu une autorisation de sortie de prison pour s'occuper des funérailles de son fils. La femme blessée devrait, quant à elle, être transférée dans la capitale pour poursuivre ses soins.

Le véhicule tout-terrain avait quitté Antananarivo en direction de Mahajanga. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin, alors qu'il circulait sur la RN4, à Manjakavaradrano, dans le district de Maevatanàna. Après avoir abordé un virage, le véhicule a quitté la chaussée et percuté un arbre.

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« Le conducteur a perdu la vie et n'a donc pas pu expliquer ce qui lui est arrivé et a provoqué l'accident. Les autres occupants du véhicule n'ont pas non plus pris connaissance des faits, car ils étaient tous profondément endormis », ont indiqué les gendarmes chargés de l'enquête.

La députée Nina avait déjà perdu sa fille il y a quelques années. Elle vient désormais de perdre son fils. Cette ancienne élue et l'un de ses fils sont placés en détention provisoire dans le cadre d'une affaire les impliquant. À cette situation s'ajoute aujourd'hui cette nouvelle épreuve familiale.