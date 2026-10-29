Madagascar: Centre Sembana Mijoro - L'inclusion au quotidien, dans un espace pensé pour l'épanouissement

Avec son nouveau site à Ambohidrano, le Centre Sembana Mijoro (CSM) poursuit sa mission auprès des enfants et des jeunes en situation de handicap. Hébergement, suivi médical, éducation et activités pratiques sont réunis dans un même espace pour favoriser leur bien-être et leur autonomie.

« Le handicap n'est pas un obstacle à l'épanouissement d'un individu, il faut juste l'accepter et le vivre. » Cette conviction guide les actions du Centre Sembana Mijoro depuis sa création. Après 23 ans d'existence, l'association dispose désormais d'un nouveau site à Ambohidrano, dans la commune de Sabotsy Namehana.

L'inauguration s'est tenue hier, sur un domaine d'environ un hectare. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Population, de représentants du cabinet de la Première Dame, Elisa Randrianirina, du directeur général du Trésor et de son équipe, ainsi que des autorités locales, dont le maire de Sabotsy Namehana et le chef de district d'Avaradrano.

Un cadre adapté aux résidents

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau site dispose de plusieurs équipements destinés à améliorer les conditions de vie des pensionnaires. Des panneaux solaires assurent une partie de l'approvisionnement en énergie, tandis qu'un forage permet au centre de disposer de sa propre source d'eau. Le domaine comprend également une ferme pédagogique.

Les activités agricoles et l'élevage pourront ainsi servir de supports d'apprentissage aux résidents, en vue de développer leur autonomie. La réalisation de ce projet a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont l'association suisse Action de Soutien à l'Éducation et au Développement (ASED) et l'institution kényane ATIDI. Des donateurs anonymes ont également contribué à sa concrétisation.

Une prise en charge adaptée

Le Centre Sembana Mijoro dispose d'une capacité d'accueil de 40 places. Seize enfants et jeunes y sont actuellement hébergés. Les admissions se font progressivement, avec une attention particulière accordée aux situations les plus délicates. La prise en charge comprend un suivi médical assuré par une infirmière présente en permanence, en collaboration avec un médecin généraliste.

Des séances de kinésithérapie sont également prévues pour répondre aux besoins des résidents. Sur le plan éducatif, le centre propose un accompagnement allant de la petite section à la grande section de maternelle, ainsi qu'un programme adapté jusqu'en septième année. Une salle sensorielle et de repos permet aux jeunes de se détendre, notamment en période de crise.

Activités d'éveil

La musicothérapie fait également partie des activités proposées. Âgée de 13 ans, Erica compte parmi les jeunes qui peuvent s'exprimer et participer à des activités d'éveil grâce à la musique. Le centre dispose enfin de quatre dortoirs collectifs et de dix chambres individuelles. Quatre nourrices et auxiliaires de vie assurent l'accompagnement quotidien des pensionnaires. Avec ce nouveau site, le CSM entend poursuivre sa mission auprès des enfants et des jeunes en situation de handicap, en mettant l'accent sur leur bien-être, leur éducation et le développement de leur autonomie.