Congo-Brazzaville: France - Verquin rend hommage au Manifeste du pays

La commune française de Verquin, dans le Pas-de-Calais, a commémoré, le 27 octobre, le 86e anniversaire du Manifeste de Brazzaville. La cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs au pied de la stèle dédiée à cet événement historique et le dévoilement d'une plaque de labellisation « Villages et villes sages », en présence des autorités locales et d'un représentant de l'ambassade de la République du Congo en France.

Quatre-vingt-six ans après le Manifeste de Brazzaville, la commune de Verquin a renouvelé son hommage à la France libre et aux combattants africains ayant contribué à la lutte contre l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Les élus locaux, les représentants diplomatiques et les invités se sont réunis au cimetière communal autour de la stèle commémorative inaugurée le 15 novembre 2019 par l'ancien maire, Thierry Tassez, décédé le 2 février 2025.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, était représenté par le ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 27 octobre 1940, depuis Brazzaville, le général Charles de Gaulle réaffirmait sa détermination à poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Devenue l'une des capitales de la France libre, la ville avait alors acquis une place majeure dans cette période de l'histoire, illustrant la contribution du continent africain à la défense des idéaux de liberté.

Cette dynamique s'était notamment traduite par la création du Conseil de défense de l'Empire, composé de responsables militaires, civils et religieux, parmi lesquels les généraux Catroux et de Larminat, l'amiral Muselier, les gouverneurs Eboué et Sautot, le colonel Leclerc, le médecin général Sicé, le Pr Cassin et le révérend-père Georges Thierry d'Argenlieu.

Prenant la parole au nom de l'ambassadeur de la République du Congo, Armand Rémy Balloud-Tabawé a souligné la portée de cet héritage, qui constitue un trait d'union entre la France et son pays. Il a insisté sur la nécessité de préserver cette mémoire commune et de la transmettre aux jeunes générations.

Dans cette perspective, il a évoqué les initiatives engagées pour valoriser à Brazzaville les sites emblématiques de cette histoire, notamment le Centre de formation et de recherche en art dramatique, associé à la conférence de Brazzaville de 1944. Ces démarches participent à la sauvegarde du patrimoine historique et au renforcement des liens entre les deux pays.

Au nom du conseil municipal, la maire de Verquin, Sylvie Bauvais Tassez, s'est félicitée de la présence du représentant de l'ambassade congolaise. Elle a salué la fidélité des participants à ce rendez-vous mémoriel, rappelant que les grandes pages de l'histoire ne sont pas l'apanage des seules capitales et des grandes métropoles.

Évoquant les motivations ayant conduit cette commune de 3 496 habitants à ériger une stèle dédiée à Brazzaville, l'élue a souligné que la mémoire historique constitue un patrimoine universel dont chaque collectivité peut être la gardienne. Elle a également rendu hommage à Thierry Tassez, initiateur de cette démarche, dont l'engagement a permis la concrétisation du projet.

Le don d'une parcelle destinée à accueillir une stèle jumelle en République du Congo témoigne, par ailleurs, de la volonté de consolider les liens entre les deux peuples à travers la valorisation de leur histoire commune.

Au-delà de l'hommage aux combattants, la maire a plaidé pour le développement des échanges, des rencontres et des projets communs entre les deux pays. Elle a également insisté sur la nécessité de promouvoir la fraternité et de poursuivre la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination.

La cérémonie s'est achevée par le dévoilement de la plaque de labellisation « Villages et villes sages », consacrant l'adhésion de Verquin à cette fédération française. Cette distinction met en avant les valeurs de solidarité, de respect et de vivre-ensemble.

À travers cette commémoration, Verquin entend ainsi contribuer à la transmission d'une mémoire qui dépasse les frontières nationales et témoigne des liens historiques entre la France et la République du Congo.