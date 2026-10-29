L'agence de presse russe, Tass, a confirmé qu'elle fournira gratuitement des dépêches en arabe et en français à plus de trois cents médias en Afrique, leur donnant ainsi un accès direct à l'information sur la Russie et les affaires mondiales.

Le forum des médias Russie-Afrique qui se tient à Moscou offre aux médias des deux camps l'occasion d'explorer de nouvelles formes de coopération dans un contexte informationnel international en pleine mutation. C'est ainsi qu'un représentant de l'agence Tass a également invité les médias de la région à rejoindre le réseau d'information de l'agence.

S'exprimant lors du forum, Sergueï Kouzovnikov, directeur de la stratégie de l'agence Tass, a indiqué que celle-ci fournissait actuellement gratuitement des bulletins d'information en arabe et en français à plus de trois cents médias en Afrique. Selon le représentant de Tass, cette initiative vise à permettre aux médias de la région de recevoir des informations directes sur l'actualité en Russie et dans le monde.

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Lors du forum, l'agence Tass a aussi invité les délégués à s'inscrire pour recevoir des sources d'information, affirmant qu'elle était prête à continuer à fournir ce service gratuitement, dans le but d'offrir aux médias africains la possibilité d'accéder à davantage de sources d'information internationales pour soutenir leurs activités éditoriales et de production de contenu.

Évoquant le rôle de ce forum, le dirigeant de l'agence Tass a souligné l'importance de permettre aux pays africains d'exprimer leurs points de vue et de raconter leur histoire dans les médias.

Ce nouveau message de Tass intervient alors que l'accès à l'information, la diversité des sources d'information internationales et le rôle des médias dans la formation de la perception publique figurent à l'ordre du jour du forum.

Le forum des médias Russie-Afrique, qui s'est tenu à Moscou du 26 au 29 octobre, a réuni des représentants des principaux médias russes et africains. Le programme était axé sur le rôle des pays majoritaires dans l'espace médiatique international, les perspectives de développement des ressources médiatiques pour lutter contre la désinformation et la question de la décolonisation des contenus médiatiques.

Dans le cadre de ce forum, les délégués ont échangé des points de vue sur les moyens de renforcer la présence des pays en développement dans l'environnement informationnel international, ainsi que sur la possibilité de développer de nouvelles plateformes de coopération entre les organisations médiatiques.