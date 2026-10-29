Tunisie: La cheffe du gouvernement reçue au Kremlin par Vladimir Poutine

Le président russe, Vladimir Poutine, a reçu mercredi soir au Kremlin la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzri, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement participant au troisième sommet Russie-Afrique, organisé à Moscou.

Sarra Zaâfrani Zenzri a également pris part au dîner officiel offert par le président russe en l'honneur des dirigeants africains participant à ce sommet, selon un communiqué des services de l'information et de la communication de la présidence du gouvernement.

La cheffe du gouvernement effectue, du 27 au 29 octobre, une visite officielle en Russie. Elle a été chargée par le président de la République, Kaïs Saïed, de participer aux travaux du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre dans la capitale russe.