Tunisie: Le service de la dette publique devrait baisser de 7,4 % en 2027

La Tunisie fera face, en 2027, à un service global de la dette publique estimé à 21,275 milliards de dinars, dont 13,3 milliards au titre du principal et 7,968 milliards au titre des intérêts, selon les données du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027.Ce fardeau financier devrait néanmoins s'alléger, avec une baisse prévue de 7,4 % par rapport à 2026, ramenant le poids de la dette à 10,66 % du produit intérieur brut (PIB), contre 12,44 % en 2026.

Le remboursement du principal se répartit entre la dette intérieure, à hauteur de 6,823 milliards de dinars, et la dette extérieure, pour 6,484 milliards. Les intérêts concernent principalement la dette intérieure, avec 6,535 milliards de dinars, contre 1,433 milliard pour la dette extérieure.

Au titre de la dette extérieure, les principales échéances prévues en 2027 comprennent le remboursement de 30 milliards de yens japonais en août, de 150 millions de dollars sur le marché financier international en septembre et de 423 millions de dollars envers la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

L'État devra également rembourser environ 186 millions de dollars au Fonds monétaire international (FMI), 100 millions d'euros à l'Union européenne en mai et 80 millions de dollars au Royaume d'Arabie saoudite.

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S'agissant de la dette intérieure, les remboursements porteront notamment sur 3,043 milliards de dinars au titre des bons du Trésor assimilables (BTA) et 1,4 milliard de dinars au titre des bons du Trésor à 52 semaines.

Le calendrier prévoit également le début du remboursement de l'emprunt obligataire national, à hauteur de 1,706 milliard de dinars à partir de février, ainsi que le règlement de 670 millions de dinars au titre des emprunts intérieurs en devises.

La baisse prévisionnelle du service de la dette, estimée à 1,707 milliard de dinars par rapport aux 22,982 milliards attendus en 2026, repose notamment sur l'hypothèse d'une stabilité des taux d'intérêt directeurs internationaux et du taux directeur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), ainsi que sur une relative stabilité du dinar.

Selon le rapport du projet de budget, le recul des intérêts de la dette extérieure, favorisé par la réduction de son encours et la stabilité du dinar, devrait compenser la hausse des intérêts de la dette intérieure, liée notamment à l'augmentation du volume des bons du Trésor.

Le document souligne toutefois la sensibilité du service de la dette aux fluctuations des taux de change. Une hausse de 0,01 dinar des cours de l'euro et du dollar, ou de 0,1 dinar pour 1 000 yens japonais, entraînerait une augmentation de la charge du service de la dette en 2027.