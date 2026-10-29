À l'issue de la séance d'ouverture du Forum économique et humanitaire russo-africain qui s'est tenu aujourd'hui à Moscou, la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, a visité ce mercredi les stands du salon organisé à cette occasion sous le thème « Plateforme de développement souverain : les solutions russes de pointe dans les principaux secteurs économiques et sociaux », en compagnie de chefs d'État et de gouvernement africains, en présence du président russe Vladimir Poutine.

Selon un communiqué du service de presse de la présidence du gouvernement, l'exposition a permis de présenter les dernières solutions et technologies russes visant à renforcer les partenariats stratégiques avec les pays africains, notamment dans les domaines de la technologie et de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, des infrastructures numériques et financières, ainsi que la sécurité énergétique et la sécurité de l'eau, sans oublier la sécurité alimentaire, grâce aux technologies de traitement de l'eau, de la production agricole, de l'industrie pharmaceutique et de la numérisation des services de santé.

Un certain nombre de projets russes en cours de réalisation dans certains pays africains ont également été présentés, ainsi que des initiatives proposées pour soutenir la souveraineté nationale et parvenir à un développement équitable, « d'autant plus que la Russie est prête à mener à bien de nombreux projets d'envergure en utilisant les technologies les plus récentes dans tous les pays africains et à coopérer avec eux sur la base de l'égalité, des avantages mutuels et du respect réciproque », selon le texte du communiqué.