Afrique: L'ambition textile africaine bute sur le coût du capital

Des usines d'égrenage aux marques de mode, la filière ne pourra changer d'échelle avec un argent cher et des financements trop courts.

Une balle de coton commence sa vie commerciale dans un champ. Un vêtement africain, lui, commence bien avant l'entrée de l'usine, par une décision de financement : le producteur peut-il acheter de meilleurs intrants ? L'usine d'égrenage peut-elle se moderniser ? La filature peut-elle acquérir ses équipements ? Le fabricant dispose-t-il d'assez de trésorerie pour constituer ses stocks et payer ses salariés ? À chaque étape, le prix de l'argent peut décider si la production aura lieu.

Le débat sur l'industrie textile africaine s'attarde souvent sur les pénuries visibles : électricité, zones industrielles, transports, technologies ou compétences. Sous ces contraintes s'en trouve une autre, moins spectaculaire mais tout aussi décisive. L'investissement industriel exige des capitaux dont le coût et la durée correspondent à la vie des actifs financés. Une filature conçue pour fonctionner pendant plusieurs décennies ne peut raisonnablement dépendre d'un crédit court et onéreux.

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La filière cotonnière donne la mesure du problème. L'Afrique assure entre 7 et 10 % de la production mondiale de coton, mais exporte l'essentiel de sa fibre brute. Dans le même temps, elle achète davantage de textiles, de vêtements et de chaussures qu'elle n'en vend. Les chiffres de l'Unesco, tirés des données de la Banque mondiale, situent les exportations annuelles à 15,5 milliards de dollars et les importations à 23,1 milliards. Le déficit de 7,6 milliards traduit une réalité simple : le continent vend une matière première à un stade précoce et rachète une grande partie de la valeur créée par la transformation, la confection, la marque et la distribution.

Combler cet écart ne consiste pas à poser quelques usines sur une carte. Le textile mobilise beaucoup de capital avant de créer massivement des emplois. Les machines de filature et de tissage exigent un investissement initial élevé. La teinture et l'ennoblissement nécessitent de l'eau, de l'énergie et des dispositifs environnementaux fiables. Les industriels doivent financer leurs matières premières et leurs salaires avant d'être payés. Les exportateurs supportent en amont les coûts de certification, de transport et d'assurance. Lorsque chaque étape est financée avec une prime de risque élevée, la production locale part avec un handicap.

C'est ce qui donne tout son poids à l'estimation de la Banque africaine de développement selon laquelle la maîtrise de la chaîne cotonnière peut multiplier par six la valeur créée. Le potentiel est considérable, mais il ne se réalisera pas par la seule volonté politique. Il suppose des établissements financiers capables de comprendre les flux de trésorerie industriels et d'accepter que les actifs productifs mettent du temps à produire leurs rendements.

La prudence des banques commerciales n'est pas dépourvue de raisons. Nombre d'entreprises textiles sont petites, disposent de peu de garanties, subissent des commandes irrégulières et restent vulnérables aux pannes d'électricité ou aux ruptures logistiques. Mais évaluer chaque prêt sans tenir compte de l'écosystème conduit à exagérer certains risques. Une usine alimentée de façon fiable, installée dans un pôle industriel et liée à des acheteurs par contrat n'offre pas le même profil qu'un producteur isolé. L'action publique peut réduire le risque en améliorant les infrastructures, en sécurisant les contrats, en mettant en place des garanties et en rendant la demande plus prévisible.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, au Bénin, montre l'intérêt de cette approche. Environ 30 % du coton béninois serait désormais transformé localement, avec une production annuelle estimée entre sept et dix millions de vêtements. La zone rassemble infrastructures, capacités de production et accès aux marchés. Son ambition de contribuer à la création de 300 000 emplois formels d'ici à 2030 reste à concrétiser, mais elle montre que le capital devient plus productif lorsque l'énergie, la logistique, les compétences, la politique industrielle et les débouchés sont réunis.

Le financement patient est particulièrement nécessaire au milieu de la chaîne, là où le déficit industriel africain est le plus marqué. Les producteurs de coton et les marques de mode sont visibles. Les filatures, les métiers à tisser, la teinture et l'ennoblissement le sont moins. Sans eux, pourtant, la confection reste dépendante des fils et tissus importés. Les institutions de financement du développement peuvent absorber une partie du risque initial, financer les infrastructures communes et attirer les investisseurs privés. Les fonds de pension et les assureurs peuvent intervenir au moyen de véhicules rigoureusement structurés, compatibles avec leurs obligations fiduciaires.

Les petites entreprises ont besoin d'une autre architecture. Elles constituent près de 90 % des acteurs africains de la mode. La plupart ne lèveront jamais les financements d'une grande usine, et ce n'est pas leur vocation. Elles ont besoin de crédit-bail pour leurs équipements, de financement sur facture, de paiements numériques, d'appui à l'exportation et de prêts fondés sur les commandes plutôt que sur la seule propriété immobilière.

La demande peut, elle aussi, réduire le risque. Le marché des vêtements et chaussures en Afrique subsaharienne atteignait environ 31 milliards de dollars en 2020. Les achats des écoles, des hôpitaux, des hôtels, des entreprises et des administrations pourraient offrir aux fabricants les volumes prévisibles qui justifient l'investissement. La Zlecaf peut élargir la clientèle, à condition que les règles d'origine et les procédures douanières permettent aux produits véritablement africains de circuler.

Un argent moins cher n'est pas nécessairement un meilleur argent. Un projet mal conçu peut détruire du capital quel que soit le taux d'intérêt. Le but n'est pas le crédit pour le crédit, mais un financement lié à la productivité : machines modernes, énergie fiable, salariés qualifiés, fournisseurs solides et accès aux marchés.

L'Afrique ne manque ni de coton, ni de créateurs, ni de consommateurs. Elle manque encore du capital de liaison qui transforme ces atouts en industrie : un financement de long terme, abordable et structuré avec intelligence. Tant que ce maillon restera faible, le continent continuera d'exporter sa fibre et d'importer une trop grande part de la prospérité fabriquée à partir d'elle.