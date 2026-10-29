Madagascar: D'Air « peut-être » à AIRMAD

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

La marque Air Madagascar est-elle en train de signer son (grand ?) retour ? En tout cas, l'annonce officielle de la nouvelle semble imminente. La marque de la compagnie aérienne qui a tant fait la fierté de nombreux Malgaches est donc appelée à (re)voir le jour.

D'Air « peut-être » à AIRMAD

Mais on est peut-être en droit de se demander si le retour de la marque dans le paysage des transports aériens signifiera grand-chose, à part la nostalgie des jours heureux d'« AIRMAD ». Car si la marque retrouve sa place, encore faut-il que le service suive et retrouve, voire dépasse, son niveau d'antan. La situation financière actuelle de la compagnie le permet-elle ? Pour l'instant, le doute est permis au regard des (contre)performances de la compagnie et du ressenti des usagers.

Si le nom de la compagnie, « Air Madagascar », rappelle une ancienne gloire qu'elle peine à retrouver, le retour de la marque pourrait-il se faire seul, sans que des changements majeurs ne l'accompagnent ? Et ce, afin de remonter enfin une pente que la compagnie n'a jamais réussi à remonter depuis le début de son déclin, dont on connaît l'aboutissement.

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En retrouvant sa marque, la compagnie sera-t-elle en mesure d'assurer efficacement une opérationnalité à la hauteur des défis actuels et des attentes des usagers ? Des attentes relatives à la régularité, au flux et, surtout, au coût et au respect des horaires des vols ? Tout cela afin d'en finir avec cette étiquette honteuse, mais ô combien compréhensible, d'« Air peut-être » apposée au dos de la compagnie.

Retrouver la marque est une chose. Regagner la confiance des usagers en est une autre. Et pour y parvenir, la compagnie devra tout mettre en oeuvre sur les plans financier, structurel et stratégique. Autrement, le retour de la marque Air Madagascar équivaudra à un coup d'épée dans l'eau, ou plutôt à une promesse... en l'air !

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