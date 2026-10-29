Madagascar: Affaire Boeing 777 - Valéry Ramonjavelo a comparu devant le PAC

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

L'ancien ministre des Transports, Valéry Ramonjavelo, a été aperçu avant-hier au Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo, dans le cadre de l'affaire des « Boeing 777 ». Sa présence à l'audience intervient alors que des rumeurs sur un éventuel départ à l'étranger ont circulé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Cité dans cette affaire portant sur l'expédition de gros porteurs vers l'Iran, l'ancien membre du gouvernement reste concerné par la procédure judiciaire en cours. Sa présence au PAC permet de constater qu'il se trouvait bien à Antananarivo au moment de l'audience, contrairement aux rumeurs faisant état de son exil à l'étranger.

Audience reportée

L'examen de l'affaire a été renvoyé au 5 novembre prochain. Lors de la précédente audience, le parquet avait demandé un complément d'instruction, estimant que plusieurs éléments devaient encore être examinés, dont l'audition de 13 employés de l'Aviation civile de Madagascar (ACM).

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La demande avait été mise en délibéré. La prochaine audience est ainsi attendue pour la poursuite de la procédure. D'ici là, l'affaire reste suivie de près, compte tenu du nombre de personnes concernées et des responsabilités examinées par la justice.

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