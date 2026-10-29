Madagascar: Transparency International / MG - Pour une mobilisation générale en faveur de la crédibilité des scrutins de 2027

Pour contrer la menace de la capture de l'État à l'approche de 2027, experts et société civile unissent leurs voix afin de garantir des élections sincères.

À l'approche des échéances électorales annoncées pour 2027, la question de l'intégrité des institutions et de la transparence de la vie publique revient avec une acuité particulière au coeur du débat national. Dans la continuité directe des réflexions et des concertations amorcées en mars dernier, Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG), avec le précieux appui de l'ambassade britannique (UK in Madagascar), a organisé mardi dernier, à Ankorondrano, une importante conférence.

Intitulée « Opportunités et progrès pour Madagascar : briser le cycle de la capture de l'État », cette rencontre a permis de mobiliser des chercheurs, des experts internationaux et des acteurs de la société civile autour d'un diagnostic partagé des maux qui entravent le développement démocratique de la Grande île. L'événement a également vu la participation de différents leaders politiques, mais aussi d'autres responsables de la société civile.

Capture de l'État

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la petite corruption quotidienne, la conférence s'est attachée à mettre en lumière un phénomène plus insidieux et dévastateur : la capture de l'État. Ce mécanisme complexe permet à des intérêts particuliers de peser durablement sur l'élaboration des lois, la régulation des marchés et les décisions publiques, au détriment de l'intérêt général.

Les discussions ont ainsi mis en évidence la manière dont cette emprise influence insidieusement les processus électoraux, faussant dès le départ la compétition politique et sapant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Intervenant à la tribune, Ketakandriana Rafitoson, vice-présidente du mouvement Transparency International, a replacé ces constats dans le contexte politique national actuel.

Elle a mis l'accent sur les évolutions récentes observées à Madagascar, insistant avec force sur les aspirations populaires légitimes liées à la « Refondation ». Selon elle, il ne saurait y avoir de véritable progrès socio-économique sans une refonte en profondeur des règles du jeu institutionnel, garantissant que le pouvoir public reste au service exclusif des citoyens et non de clientèles privées.

Comparaisons internationales

Pour approfondir l'analyse, la conférence a bénéficié des contributions éclairantes de Tom Shipley et Elizabeth Dávid-Barrett, éminents chercheurs au Centre d'étude de la corruption de l'Université du Sussex. En s'appuyant sur des comparaisons internationales, ils ont décortiqué les multiples visages de la capture de l'État et les menaces spécifiques qu'elle fait peser sur la sincérité des scrutins à venir.

Ils ont rappelé que des élections techniquement bien organisées perdent toute leur substance si les structures économiques et politiques en amont restent verrouillées par des minorités influentes. Dans la même optique, Bartek Lech et Amy Hamelin, représentants du prestigieux Carter Center, ont tenu à rappeler les standards internationaux indispensables à la crédibilité d'un processus électoral.

Ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des garde-fous rigoureux, tels qu'une régulation stricte du financement des campagnes politiques, une transparence absolue dans l'utilisation des ressources publiques, ainsi qu'un accès équitable des candidats aux médias et aux tribunes d'expression. Autant de garanties non négociables pour que le verdict des urnes reflète fidèlement la volonté souveraine du peuple malgache en 2027.

Solutions concrètes

La seconde partie de cette journée d'échanges a pris la forme d'un panel interactif particulièrement animé. Les participants, venus d'horizons divers, ont pu engager un dialogue direct avec les différents intervenants. Les discussions ont permis de croiser les perspectives sur les défis pratiques qui jalonnent le chemin menant aux urnes, tout en explorant des pistes de solutions concrètes pour renforcer la redevabilité des institutions.

Cette rencontre de haut niveau marque ainsi une étape charnière dans le débat public national. Elle rappelle avec acuité que la lutte contre la capture de l'État constitue un préalable absolu pour bâtir un avenir démocratique stable et prospère. La mobilisation s'avère donc plus que jamais nécessaire, alors que s'ouvre une semaine riche en événements et en réflexions. Les citoyens et les observateurs restent désormais connectés pour suivre les prochains temps forts de cet agenda citoyen tourné vers l'avenir de Madagascar.