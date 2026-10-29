Afrique: World Investment Forum 2026 - Madagascar mise sur la confiance pour attirer les investisseurs

Madagascar participe au World Investment Forum (WIF) 2026, organisé à Doha, au Qatar. La délégation malgache est conduite par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, accompagné du ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Ny Riana Nampoina Raharimanjato, ainsi que du coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Anthony Ngororano.

Cette participation vise à promouvoir les atouts économiques du pays et à renforcer la confiance des investisseurs internationaux. Le gouvernement entend développer de nouveaux partenariats dans des secteurs jugés prioritaires, dont l'industrialisation, l'énergie et les infrastructures. La création d'emplois figure également parmi les objectifs avancés.

Des investissements durables

La présence conjointe du gouvernement malgache et du système des Nations Unies met en avant leur volonté de soutenir des investissements durables et inclusifs. L'enjeu consiste à attirer des capitaux capables de contribuer à la transformation économique du pays et à la création de valeur.

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À Doha, Madagascar cherche ainsi à consolider ses relations avec les partenaires internationaux et à présenter les possibilités d'investissement offertes par son économie. Reste à savoir quelles retombées concrètes cette participation permettra d'obtenir en matière de partenariats et de projets.