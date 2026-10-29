Madagascar: BRED Madagascar Banque Populaire - Lancement de la LOA, une nouvelle solution de financement

BRED Madagasikara Banque Populaire continue d'innover. La banque enrichit ses offres à destination des particuliers et des professionnels.

Parmi les nouveautés mises en avant figure la location avec option d'achat (LOA), présentée comme une première à Madagascar par la banque. En parallèle, l'établissement renforce son accompagnement des entrepreneurs, diversifie ses services et poursuit l'extension de son réseau.

Avantages

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Lors d'une conférence de presse donnée lundi dernier dans ses locaux à Antanarenina, BRED Madagasikara Banque Populaire a détaillé les avantages de la LOA. Cette offre donne la possibilité aux particuliers d'accéder à un véhicule, de s'équiper en matériel agricole ou informatique, d'installer des équipements solaires ou encore d'aménager leur logement sans nécessairement acheter immédiatement les biens concernés, tout en leur offrant la possibilité de les acquérir définitivement.

« Ce dispositif permet au client d'utiliser un bien pendant la durée du contrat, tout en conservant la possibilité de l'acquérir à son terme, selon les conditions convenues », a-t-on expliqué. Grâce à la LOA, la banque entend proposer une alternative aux modes de financement classiques, en réponse aux besoins d'équipement des ménages et des acteurs économiques. Pour les professionnels, cette solution pourrait notamment faciliter l'accès à certains matériels nécessaires au développement de leurs activités, sans passer immédiatement par une acquisition directe.

Promotion

BRED Madagasikara Banque Populaire annonce, par ailleurs, le maintien et le renforcement de ses offres de crédit à la consommation et de crédit immobilier. « L'objectif affiché est d'accompagner les différentes étapes de la vie des clients, de l'acquisition d'un véhicule à la réalisation d'un projet immobilier, en tenant compte de leur situation et de leur capacité de remboursement. »

Lors du dernier Salon de l'Habitat, l'offre dédiée au crédit immobilier pour la résidence principale, qui vise à accompagner les particuliers dans l'acquisition, la construction ou la rénovation de leur logement, a particulièrement intéressé les visiteurs du stand de la banque. La banque poursuivra la promotion de cette offre à travers une campagne commerciale de fin d'année, afin de permettre aux ménages de financer leurs projets personnels et leurs achats à l'occasion des fêtes, avec des taux réduits et une tombola promotionnelle. Les conditions précises de ces offres sont à consulter auprès de la banque.

Crédit-étude

Les jeunes sont également bien servis par la banque, qui met à leur disposition une offre dédiée aux étudiants qui s'apprêtent à poursuivre leurs études supérieures en France. Élaborée en partenariat avec BRED Espace, la banque en ligne de BRED Banque Populaire, cette offre est destinée aux étudiants et aux apprentis. Elle facilite l'ouverture à distance d'un compte en euros, les transferts internationaux et la gestion des dépenses pendant le séjour.

Un crédit-études peut également être proposé aux parents, sous réserve des conditions d'éligibilité. La banque poursuit, en parallèle, la modernisation de ses outils numériques avec la refonte de son site institutionnel, bred.mg. Cette nouvelle interface se veut plus accessible sur téléphone mobile, avec une présentation des offres, un accès simplifié aux informations et un espace consacré au recrutement.

Maison des entrepreneurs

BRED Madagasikara Banque Populaire renforce aussi son statut de partenaire du développement à travers une structure dédiée. Il s'agit, en l'occurrence, de la Maison des Entrepreneurs, qui a pour mission d'apporter un appui concret aux porteurs de projets et aux entreprises, quelle que soit leur taille. « 21 masterclass ont déjà été organisées, réunissant plus de 1 000 participants autour de thématiques liées à la gestion, à l'organisation et au pilotage d'une entreprise. Des ateliers conduits avec des partenaires institutionnels et des spécialistes complètent ce dispositif, notamment sur les questions administratives, financières, commerciales et sectorielles. »

La Maison des Entrepreneurs sera de nouveau mobilisée du 19 au 22 novembre 2026 au Salon international des affaires et de l'entrepreneuriat, coorganisé par le Syndicat des industries de Madagascar (SIM). D'autres rendez-vous sont prévus au cours du mois de novembre, notamment dans les régions Itasy et Antsiranana ainsi qu'à Nosy Be. En complément de cet accompagnement, BRED Madagasikara Banque Populaire propose des solutions de financement destinées aux professionnels et aux entreprises : besoins de trésorerie, investissements, équipements et services bancaires courants à travers le Pack PRO.

Une campagne de financement des besoins des professionnels est également en cours pour une durée de deux mois, jusqu'au 30 novembre 2026. Enfin, BRED Madagasikara Banque Populaire poursuit le développement de son implantation territoriale. Après les ouvertures d'agences à Ambatolampy, Andapa et Mahitsy, l'établissement annonce également l'achèvement de la rénovation de ses agences de Sainte-Marie et de Toamasina, à la suite du passage du cyclone Gezani. Au total, BRED Madagasikara Banque Populaire compte actuellement 76 agences dans toute l'île.