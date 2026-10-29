Madagascar: Facilitation du commerce - Renforcement de la connectivité entre les ports de Toliara et de Beira

Le projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC), dans sa phase III, vise à désenclaver le Sud de Madagascar tout en améliorant les échanges commerciaux avec le continent africain.

Des travaux d'aménagement et de bitumage de la RNT55, reliant Bevoay à Morombe sur une longueur de 78 km, y compris la route d'accès vers l'aérodrome, seront réalisés dans le cadre de cette phase III du projet. La construction de la rocade-digue, longue de 22 km, est également prévue afin de protéger la ville de Toliara contre les crues du fleuve Fiherenana, qui provoquent des inondations.

En matière d'ouvrages d'art, le dédoublement du pont de Manombo et la reconstruction du pont de Belalanda, situés sur la RN9, sont en vue afin de fluidifier la circulation des biens et des personnes. Le projet PACFC III prévoit en même temps la réalisation des études pour l'extension de l'aéroport de Toliara.

229,47 millions USD

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« L'amélioration de ces infrastructures routières contribue au désenclavement des communes et des districts des régions du Sud. Il s'agit également d'un levier de développement socio-économique de la partie sud de Madagascar, qui dispose d'un fort potentiel. En effet, les routes praticables contribuent à la croissance économique tout en mettant en valeur l'intégration régionale », a expliqué le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Sambisolo Émile Joseph, lors du lancement officiel du projet PACFC III hier à l'hôtel Carlton.

Il faut savoir que ce projet de grande envergure est financé majoritairement par la Banque africaine de développement (BAD). Le montant total alloué à sa mise en oeuvre s'élève à 229,47 millions de dollars. « Il s'inscrit dans la continuité et la complémentarité des deux phases. Cependant, la modernisation des infrastructures routières ne suffit pas à garantir un développement économique durable. Le renforcement de la connectivité entre le port de Toliara et celui de Beira, au Mozambique, permettra de faciliter les échanges commerciaux tout en soutenant les activités économiques », a déclaré le représentant résident de la BAD, Adam Amoumoun.

Dématérialiser

Il est à noter que le port de Beira constitue l'un des principaux hubs logistiques du canal du Mozambique, permettant de développer le commerce avec le continent africain. Selon le chargé de programme de l'UNOPS, une agence de mise en oeuvre du projet qui accompagne les institutions malgaches, une Académie des douanes, incluant des laboratoires, sera construite, en plus de la mise en place d'un guichet unique maritime pour améliorer la connectivité entre les deux ports.

« L'objectif consiste à dématérialiser et à alléger les procédures portuaires et douanières afin de rendre plus fluide le commerce entre Madagascar et le continent africain », a-t-il précisé. De nombreux impacts de ce projet PACFC III sont attendus. On peut citer, entre autres, la réduction de la durée du trajet entre Bevoay et Morombe, qui passera de 5 heures à 1 heure 30, ainsi que la baisse des coûts de transport. La création d'emplois directs qualifiés, dont au moins 40% pour les femmes, le développement des activités agricoles et des échanges commerciaux, ainsi que l'amélioration de la compétitivité, de l'accès aux services et des conditions de vie dans les zones concernées ne sont pas en reste.