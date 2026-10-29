Madagascar: Violences psychologiques et sociales - Les hommes également touchés

Les violences basées sur le genre ne touchent pas uniquement les femmes. Dans la région du Vakinankaratra, les hommes figurent également parmi les victimes recensées, même si les freins sociaux et culturels les dissuadent encore souvent de signaler les violences qu'ils subissent.

Les violences basées sur le genre (VBG) restent une réalité préoccupante. Selon les données enregistrées au centre d'écoute et de conseil juridique de la région du Vakinankaratra, 34 plaintes relatives aux violences fondées sur le genre ont été reçues au cours du mois de septembre. D'après les explications fournies par Vonimboahangy Randrianarisoa, responsable auprès de la Direction régionale de la Population et de la Solidarité du Vakinankaratra, les femmes demeurent les principales victimes à solliciter les services du centre.

Toutefois, les hommes sont également concernés par ce phénomène, même s'ils restent peu nombreux à franchir le pas de la dénonciation. « Parmi les 34 cas recensés, quatre concernent des hommes. Cette faible proportion s'expliquerait par plusieurs facteurs, notamment des considérations sociales et culturelles qui freinent encore les victimes masculines à déposer plainte ou à rechercher de l'aide », rapporte-t-elle. Ces points ont été évoqués lors de la formation sur le genre et la vaccination organisée à Antsirabe avec l'ONG Studio Sifaka, l'UNICEF et les ministères partenaires.

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Les formes de violences subies par les hommes sont diverses. La responsable cite notamment le cas des hommes sans emploi ou encore de ceux qui suivent leur épouse et vivent au domicile de leurs beaux-parents. Ces situations peuvent parfois les exposer à différentes formes de pressions ou de violences, qu'elles soient psychologiques, économiques ou sociales.

Face à ces situations, le centre d'écoute et de conseil juridique assure l'accompagnement des victimes. « Nous orientons et conseillons les personnes victimes de violences qui viennent vers nous », a indiqué la responsable. L'objectif est de permettre aux victimes d'accéder aux dispositifs d'aide et aux démarches adaptées à leur situation. Les responsables rappellent ainsi l'importance d'encourager toutes les victimes, hommes comme femmes, à briser le silence afin de bénéficier d'un soutien approprié et de faire valoir leurs droits.